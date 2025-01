Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis korrupciós bűncselekménybe keveredett az állami korrupciót leleplezni hivatott szervezet vezetője – ezt állítja az ügyészség. Biró Ferenc pedig azt, hogy az egészből egy szó sem igaz, és az ő személyét támadva akarják ellehetetleníteni a hatóságot. Akárkinek is van igaza, a kabátlopási ügy arra alkalmas, hogy elmozdítsák az elnököt hivatalából. „Ez egy megbuktatási akció" – nem kell, hogy igaz legyen, a gyanú is elég, hogy törvényesen elmozdíthassák az Integritás Hatóság elnökét Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg. A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak a hatalma megtartása érdekében. Magyar Péter árulónak nevezte az őt lebolondozó Gulyás Gergelyt Őrző-védő vállalkozása lett Simonka Györgynek, sokatmondó a neve 29 darab kristálypakettet és 1,3 millió forintot is lefoglaltak a rendőrök az egyik lakásban. Épp tartóztatták le a dílereket a miskolci rendőrök, amikor betoppant valaki a lakásba 400 gramm „krekkel" Médiapiaci szaklapot indítanak a Telex és a G7 tulajdonosai Az érintett részvények forgalmának harmada, a BÉT összforgalmának 40-90 százaléka is hozzá volt köthető egyes napokon. Tízmilliós bírságot kapott egy tőzsdei öreg róka, mert mókolni próbált az árfolyamokkal 