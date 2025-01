Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","shortLead":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","id":"20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"a8f39c65-beb6-4604-8420-8f14ec679227","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","timestamp":"2025. január. 17. 21:44","title":"Elbukott a bíróságon Calin Georgescu keresete, amit az elnökválasztás megismétlése ellen indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","shortLead":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","id":"20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0.jpg","index":0,"item":"cb83af3c-a20a-4669-9293-546f96084071","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","timestamp":"2025. január. 18. 16:40","title":"Szijjártó szerint a tűzszüneti egyezség második fázisában térhet haza a magyar-izraeli túsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","shortLead":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","id":"20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14.jpg","index":0,"item":"cb2062b6-80b9-48b4-b42a-3608dd4011f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","timestamp":"2025. január. 19. 10:39","title":"Lemondott az izraeli nemzetbiztonsági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","id":"20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"356e94f5-c995-4365-98a9-b2d4e0cfdc7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","timestamp":"2025. január. 18. 20:44","title":"Netanjahu: Izrael fenntartja a jogot, hogy folytassa a háborút, ha tűzszünet második szakasza sikertelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták a kocsikat műhelyből.","shortLead":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták...","id":"20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"cc3f8d63-cf36-42c9-8dcc-cb11c2103bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","timestamp":"2025. január. 18. 11:22","title":"Kórházban ápolnak egy tolatásvezetőt, aki segített oltani az égő mozdonyt a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","shortLead":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","id":"20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"0a8abea5-7507-40bb-bd6b-37c13dcd7370","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","timestamp":"2025. január. 19. 14:25","title":"Az időjárás kedvez a hideg, a szürke felhők és az ónos szitálás szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"elet","description":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja tartani. Erre jön Majka, és a gazdagságot megéneklő hagyományra csatlakozva üzeni, hogy a politika megveti és kineveti az embereket. ","shortLead":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja...","id":"20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"f7ae52f6-5083-4876-a817-477e8cfa9637","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","timestamp":"2025. január. 19. 12:05","title":"Majka épp ott találja el a kormányt, ahol az a legjobban fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]