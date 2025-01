Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar miatt. Mivel pénteken borús, hideg, szélcsendes nap volt a nap- és szélerőművek termelése sem volt kiemelkedő.","shortLead":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar...","id":"20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"5fb7102a-0cab-442f-9e9d-adf7ed9fd678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","timestamp":"2025. január. 18. 17:43","title":"Üzemzavar miatt majdnem fél napra kiesett a Mátrai Erőmű a villamosenergia-termelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","shortLead":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","id":"20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca.jpg","index":0,"item":"b370a78c-3c6f-41f7-a1f8-0b85f98b0f45","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","timestamp":"2025. január. 20. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Négy színházi bemutatóm lesz az évadban, márciustól színészmesterséget oktatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","shortLead":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","id":"20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859.jpg","index":0,"item":"800327a6-7370-49ab-b9da-ea528ff8dbe9","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","timestamp":"2025. január. 19. 10:00","title":"„Egyszerre próbálunk a szerelemből menekülni és benne maradni” – új klippel jelentkezett Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttes üvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is visszaválthatóvá teszik, még egy nagy vizsgálatot végig kellene csinálni.","shortLead":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttes üvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is...","id":"20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8.jpg","index":0,"item":"ef89a298-e8cb-4fa8-938a-f2125b121d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","timestamp":"2025. január. 20. 09:55","title":"Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüveg is visszaváltós legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","shortLead":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","id":"20250119_tiktok-ferenc-papa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430.jpg","index":0,"item":"4846bfd8-d83f-4ab4-8e23-ea4003f00278","keywords":null,"link":"/elet/20250119_tiktok-ferenc-papa-video","timestamp":"2025. január. 19. 18:34","title":"Ferenc pápa először jelentkezett videóval a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]