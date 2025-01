Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"8d5dbe58-fd98-4473-b61f-18669047dc42","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","timestamp":"2025. január. 19. 19:01","title":"Pszichiáterek szerint Fico agresszívabbá vált a tavalyi merénylet óta, ezért felszólították a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. 