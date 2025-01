Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes rokonszenv, ezért lehetne alkalmas Orbán tárgyalni vele a vámháború elkerüléséről. A The Times szemleírója szerint a liberálisoknak nem szabadna fülüket, farkukat behúzva nézniük, hogy Trump ismét elnök lesz, mert ő egy zsarnok. Miként bánjunk a diktátorokkal – ehhez ad receptet a Springer-konszern Igazgatóságának elnöke. Amerika új, úgynevezett farkasharcos diplomáciája Kínával szemben maradandó károkat okozhat a Nyugatnak – figyelmeztet a New America agytröszt igazgatója. Donal Trump beiktatása előtt ezek a témák uralják a világ lapjait.","shortLead":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes...","id":"20250120_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"689a5e55-d8d5-4536-8afa-57d538fa43ad","keywords":null,"link":"/360/20250120_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 10:30","title":"Osztrák szakértői ötlet: Az EU Orbánt küldje Trumphoz egyeztetni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.","shortLead":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is...","id":"20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2.jpg","index":0,"item":"10ca6e0c-a3d6-4a19-978a-bceeb53b7dde","keywords":null,"link":"/360/20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","timestamp":"2025. január. 22. 06:50","title":"Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","shortLead":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","id":"20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"1035fea5-c155-4432-83f7-8431e8592b36","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","timestamp":"2025. január. 20. 21:59","title":"A tűzszünet után felvonultatták a Gázai övezetben a Hamász biztonsági erőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két év múlva az utakon lehet. ","shortLead":"Két év múlva az utakon lehet. ","id":"20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2.jpg","index":0,"item":"7b115782-1395-4338-ac7a-ccdb03a3058d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","timestamp":"2025. január. 21. 08:28","title":"Dacia: Jön a Sandero elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","shortLead":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","id":"20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"2def0bae-e3e9-4db9-926a-1ff74de36a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","timestamp":"2025. január. 21. 17:37","title":"Dollárbaloldal: egyetlen ellenzéki vezetőt sem hallgattak ki még a legutóbbi választást érintő kampányfinanszírozási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]