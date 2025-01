Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási módszerekre is.","shortLead":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási...","id":"20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023.jpg","index":0,"item":"8b17f8fa-09ee-4570-a2ff-75540a430686","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","timestamp":"2025. január. 21. 18:03","title":"Robotkesztyűt fejlesztettek a Sony mérnökei, segítheti a zongoristák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","shortLead":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","id":"20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79.jpg","index":0,"item":"2477e356-25bf-42cc-9ad5-334563a0bed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","timestamp":"2025. január. 22. 16:14","title":"Musk beleszállt Trump nagy csinnadrattával bejelentett, 500 milliárd dolláros MI-fejlesztési tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. Egy német újságíró a családjával próbálta ki öt hónapon keresztül, milyen a Csendes-óceán déli részéről hírgyárosnak lenni addig, amíg kollégái alszanak.","shortLead":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. Egy német újságíró a családjával próbálta ki...","id":"20250121_tahiti-munkavallalas-ejszakai-muszak-idoeltolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a.jpg","index":0,"item":"c3386cbb-c46c-43a1-9ee2-7903ea87e861","keywords":null,"link":"/elet/20250121_tahiti-munkavallalas-ejszakai-muszak-idoeltolodas","timestamp":"2025. január. 21. 04:31","title":"Íme a földi paradicsom, ahol napsütésben letudhatják az éjszakai műszakot a kalandvágyó európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a mesterséges intelligenciához. A technológiát valószínűleg az izraeli–palesztin háborúban használta fel a hadsereg.","shortLead":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb...","id":"20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b.jpg","index":0,"item":"ca939095-bb10-4733-97c7-7ccc72318c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","timestamp":"2025. január. 22. 16:42","title":"Hozzáférést adhatott a Google az izraeli hadseregnek a cég mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása szerint a lehető leghamarabb szeretné megoldani a konfliktust.","shortLead":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása...","id":"20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"c7c44729-bb35-4745-8aa0-68a508d8f886","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. január. 21. 12:26","title":"Donald Trump máris üzent egyet Putyinnak, amit akár fenyegetésnek is fel lehet fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]