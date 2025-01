Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","id":"20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995.jpg","index":0,"item":"495951f6-03e5-480d-bf49-94d8d5e13514","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","timestamp":"2025. január. 23. 10:34","title":"Félmilliós nézőszám fölött a Demjén-film is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","id":"20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"0ee0e3bf-fd9c-43d7-bddc-02912d3aade2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","timestamp":"2025. január. 23. 07:08","title":"Eddig 75 nem kifogástalan életvitelű gyermekvédelmi dolgozót talált a Nemzeti Védelmi Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","shortLead":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","id":"20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af.jpg","index":0,"item":"f43f157c-27dc-4dd5-9096-bd493dfce484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","timestamp":"2025. január. 23. 14:34","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott balesetet egy Volkswagen Touareg ámokfutó sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájában minden lehetőséget kiaknázott már, ezért az európai bírósághoz kellett fordulnia. ","shortLead":"Hazájában minden lehetőséget kiaknázott már, ezért az európai bírósághoz kellett fordulnia. ","id":"20250123_Franciaorszag-valas-szex-Europai-Birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5.jpg","index":0,"item":"10e98353-67ed-4c9b-984d-000e288654ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Franciaorszag-valas-szex-Europai-Birosag-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 20:23","title":"Azért hibáztattak egy nőt a francia bíróságok, mert nem feküdt le a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes lehet várni a tankolással.","shortLead":"Érdemes lehet várni a tankolással.","id":"20250124_uzemanyag-nagykereskedelmi-kiskereskedelmi-ar-csokkentes-mol-benzinkutak-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"8660a3a1-9c42-4c4e-9b38-8dbfdc1cc466","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_uzemanyag-nagykereskedelmi-kiskereskedelmi-ar-csokkentes-mol-benzinkutak-tankolas","timestamp":"2025. január. 24. 12:13","title":"Csökkennek az üzemanyagárak, a Mol külön bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és félelemgerjesztéssel akarja elterelni a figyelmet az áremelésekről és a megoldatlan társadalmi kérdésekről.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és...","id":"20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f35d2502-0b3e-4003-88c8-da6ec1ec5c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","timestamp":"2025. január. 23. 06:06","title":"Puccstól tart Fico, „megelőző intézkedéseket” tesz a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]