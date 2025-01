Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","shortLead":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","id":"20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c.jpg","index":0,"item":"3d658a47-131a-4eb4-aaa1-0a39bc473b43","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","timestamp":"2025. január. 18. 16:00","title":"Jósnak bizonyultak a Borgen alkotói, amikor a negyedik évadban a Grönlandra lecsapni készülő Amerikáról beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.","shortLead":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe...","id":"20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"64694d0f-db9c-4ef4-b1ab-7a167638192f","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 14:46","title":"Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a gázai tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak a turizmust. Az indiaiak utazási kedve viszont nő, de ők kerülik a Nyugatot.","shortLead":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak...","id":"20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33.jpg","index":0,"item":"e59fb432-488c-42b2-aee8-81c5eb02631b","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","timestamp":"2025. január. 18. 18:45","title":"Orbán Viktorral csábító turisztikai célpontnak tűnhet India, de nem erőssége a vendégcsalogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata vezetéssel volt. Ezt pedig – az elemző szerint – ki kell használnia az Egyesült Államok új vezetésének is. ","shortLead":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata...","id":"20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"5df8433f-9256-4f6f-a6d7-b4f50acda711","keywords":null,"link":"/360/20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 18. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Jobb, ha a Nyugat nem hagyja magát átverni: a Kreml célja nem a béke, hanem Ukrajna leigázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","shortLead":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","id":"20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67.jpg","index":0,"item":"ca8153a6-ce58-4a7f-882b-6932efa8e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","timestamp":"2025. január. 17. 13:05","title":"Hitelből akadálymentesítené a 2-es metrót Karácsony, de ehhez a kormány engedélye is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]