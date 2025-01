Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54ce7790-735e-4877-bfb7-745f2e7a62c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2021-ben Alzheimer-kórt és vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála.","shortLead":"2021-ben Alzheimer-kórt és vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála.","id":"20250117_denis-law-focista-halalhir-machester-united","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ce7790-735e-4877-bfb7-745f2e7a62c7.jpg","index":0,"item":"c1ef3bab-36b9-41ae-b8fb-aac9d380e9ac","keywords":null,"link":"/sport/20250117_denis-law-focista-halalhir-machester-united","timestamp":"2025. január. 17. 21:28","title":"Elhunyt a skót futball-legenda, Denis Law","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent meg arról, hogy pisztollyal több lövést ad le egy mozgó autóból.","shortLead":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent...","id":"20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f.jpg","index":0,"item":"61eea78c-c62d-45c5-8249-d8a276c93f65","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","timestamp":"2025. január. 18. 10:06","title":"Autóból lövöldözött a horvát miniszter, miután ez kiderült, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány szociális bérlakás programot is indítana.","shortLead":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány...","id":"20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"4d486c9b-1fc3-4db8-959a-09d74b246785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","timestamp":"2025. január. 19. 10:08","title":"A spanyolok keményebben nyúlnának a lakhatási válsághoz, mint Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Lengyel Tibor .","category":"360","description":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis korrupciós bűncselekménybe keveredett az állami korrupciót leleplezni hivatott szervezet vezetője – ezt állítja az ügyészség. Biró Ferenc pedig azt, hogy az egészből egy szó sem igaz, és az ő személyét támadva akarják ellehetetleníteni a hatóságot. Akárkinek is van igaza, a kabátlopási ügy arra alkalmas, hogy elmozdítsák az elnököt hivatalából. ","shortLead":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis...","id":"20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2.jpg","index":0,"item":"8adf5bc2-56ac-4f48-beb5-09bed3436944","keywords":null,"link":"/360/20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 17:00","title":"„Ez egy megbuktatási akció” – nem kell, hogy igaz legyen, a gyanú is elég, hogy törvényesen elmozdíthassák az Integritás Hatóság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló rendelet tervezete életszerűtlen feltételeket szab. ","shortLead":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló...","id":"20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a.jpg","index":0,"item":"e0689b5e-006b-42a6-84b4-618db1ae856a","keywords":null,"link":"/elet/20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","timestamp":"2025. január. 18. 08:25","title":"CKP: Továbbra sem lehet az iskolákban szexuális felvilágosítást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","shortLead":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","id":"20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"a9ebde92-91b9-429c-a67c-2ed00479dd04","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","timestamp":"2025. január. 18. 14:28","title":"Orbán Viktor Indiáról mesélt a TikTok-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","shortLead":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","id":"20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66.jpg","index":0,"item":"83ce5112-8289-43e5-b1ee-247baf363825","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","timestamp":"2025. január. 17. 18:21","title":"Két többgyermekes kárpátaljai család pereli a bíróságon Pál Norbert kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]