Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","shortLead":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","id":"20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64.jpg","index":0,"item":"9d8b579f-1a8f-4a99-8312-5f17d6891b98","keywords":null,"link":"/elet/20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","timestamp":"2025. január. 26. 14:41","title":"Megütött egy nézőt Curtis egy öregfiúk-focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki nyert 119 millió forintot.","shortLead":"Valaki nyert 119 millió forintot.","id":"20250126_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat-4-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"8e51e1a1-319f-4735-8046-0274de34204c","keywords":null,"link":"/elet/20250126_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat-4-het","timestamp":"2025. január. 26. 16:27","title":"Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai, van telitalálat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással, hanem minden pillanatban egy mély levegőt vegyenek.","shortLead":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással...","id":"20250126_hvg-david-lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e.jpg","index":0,"item":"22e9fec7-e51a-46f8-ba9e-341f6cec5cc5","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-david-lynch","timestamp":"2025. január. 26. 13:30","title":"„Az ötlet olyan, mint a hal. Ha kicsi kell, elég a sekélyesben horgászni, ha nagy, le kell menni a mélybe” – David Lynch emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420c6dd1-6de8-48b1-95ee-5a7417cca98c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harmincéves rekordokat sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Harmincéves rekordokat sikerült túlszárnyalni.","id":"20250127_Vasarnap-megdolt-az-orszagos-es-fovarosi-melegrekord-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420c6dd1-6de8-48b1-95ee-5a7417cca98c.jpg","index":0,"item":"4d11b07a-8242-4b5d-91a6-33f11497f74d","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Vasarnap-megdolt-az-orszagos-es-fovarosi-melegrekord-is","timestamp":"2025. január. 27. 12:46","title":"Vasárnap megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint, akik a Gázai övezetből menekültek el az izraeli támadások következtében. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint...","id":"20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"aec51362-1bee-483e-9b0b-ae408b2b3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","timestamp":"2025. január. 26. 13:02","title":"Trump azt akarja, hogy Egyiptom és Jordánia fogadjon be több gázai palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","shortLead":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","id":"20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1.jpg","index":0,"item":"142d8e03-daef-48e7-b5ca-71d39e97e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","timestamp":"2025. január. 25. 15:43","title":"Veszélyes anyagot is szállított a Szegednél kisiklott tehervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","shortLead":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","id":"20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a.jpg","index":0,"item":"391d099c-c100-485e-b8e8-ddfa74e8a78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","timestamp":"2025. január. 27. 07:59","title":"Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]