Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","shortLead":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","id":"20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616.jpg","index":0,"item":"45051b49-af41-42aa-8487-cfb406164a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","timestamp":"2025. január. 29. 08:05","title":"Baleset miatt nem járnak a villamosok Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","id":"20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da.jpg","index":0,"item":"eaa0aef8-b420-4715-97ff-bd893151f241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","timestamp":"2025. január. 29. 16:06","title":"Nekünk sem jó hír: borúsabb képet festett a német gazdaságról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Susan Li, a Meta pénzügyi igazgatója szerint a hirdetők nem költenek kevesebb pénzt a cégnél azután sem, hogy a Facebookra felkerülő tartalmak hitelességét már nem ellenőrzi a vállalat.","shortLead":"Susan Li, a Meta pénzügyi igazgatója szerint a hirdetők nem költenek kevesebb pénzt a cégnél azután sem...","id":"20250130_meta-tenyellenorzes-megszuntetese-hirdetesi-bevetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887.jpg","index":0,"item":"e4a4b1f7-6389-438d-8acb-0dc02cf49eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_meta-tenyellenorzes-megszuntetese-hirdetesi-bevetelek","timestamp":"2025. január. 30. 12:03","title":"A Meta állítja: nem csökkent a cég bevétele, miután megszüntette a tényellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg a behozatal 2,8 százalékkal meghaladta azt – írja gyorsjelentésében a KSH.","shortLead":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg...","id":"20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9.jpg","index":0,"item":"2bdffe20-47d1-4180-acf3-846086af06b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","timestamp":"2025. január. 30. 12:18","title":"Csökkent a magyar export, 250 milliárd forinttal romlott a külkereskedelmi mérleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","shortLead":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","id":"20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"6f49e8e8-d9e0-4b50-b03a-e35a87f3a9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","timestamp":"2025. január. 29. 20:25","title":"„Nem vagyok oltásellenes” – jelentette ki Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt a meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés csak ideiglenes, hétfőn tartanak új meghallgatást az ügyben.","shortLead":"A döntés csak ideiglenes, hétfőn tartanak új meghallgatást az ügyben.","id":"20250129_trump-rendelet-blokkolas-szovetsegi-birosag-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"8dcc781f-4e57-44f2-93c3-9bbe254ce2f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_trump-rendelet-blokkolas-szovetsegi-birosag-civil-szervezetek","timestamp":"2025. január. 29. 13:22","title":"Blokkolták Trump szövetségi kifizetéseket leállító rendeletét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","shortLead":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","id":"20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8.jpg","index":0,"item":"d134afb4-378f-46f0-bdcb-2a2a1a31ca6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","timestamp":"2025. január. 29. 09:14","title":"Egymilliárd fontot követelhetnek Roman Abramovicstól adóelkerülés miatt, a Chelsea neve is szóba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","shortLead":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","id":"20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132.jpg","index":0,"item":"758103b3-3f80-4efa-9272-e098b2324995","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","timestamp":"2025. január. 29. 12:30","title":"Netanjahu lesz Trump első külföldi vendége a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]