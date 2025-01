„Ha a Hamász megmarad, az tragédia mind az izraeliek, mind a palesztinok számára” – jelentette ki Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a Mandinernek adott interjújában.

Mint elmondta, Izrael legfontosabb háborús célja a Hamász eltüntetése a Gázai övezetből, és ezt akár katonai, akár diplomáciai eszközökkel, de meg fogja valósítani.

Szaár ugyanakkor azt is elismerte, hogy sokat jelent számukra Donald Trump elnök támogatása is, akiről tudják, hogy amikor szükség lesz rá, ott fog állni mögöttük.

Trump jelezte Netanjahunak, hogy mellette áll, de Izrael iránti korlátlan támogatására nem lehet mérget venni Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti erőszak, ráadásul a palesztin frakciók egymással is véres csatákat vívnak.

Az is szóba került, hogy Donald Trump az Ábrahám-megállapodásokra alapozva rendezné Izrael és Szaúd-Arábia viszonyát. Ezt Izrael úgy szeretné elérni, hogy ne kelljen elköteleznie magát a palesztin kérdésben, Rijád azonban ragaszkodik az önálló palesztin államhoz.

Szaár szerint ahogyan a korábbi, Bahreinnel, Marokkóval, Szudánnal, illetve az Egyesült Arab Emirátusokkal összehozott megállapodásokhoz nem volt szükség egy palesztin állam megalapítására, úgy most sem lesz.

Egyébként is oka van annak, hogy a Palesztin Hatóság 2005 óta nem rendezett választásokat Ciszjordániában, hiszen tudják nagyon jól, hogy azt a Hamász nyerné. Azaz egy most létrehozandó palesztin állam egyben Hamász állam is lenne.

Gideon Szaár azt is kijelentette, hogy Izrael egyébként békére törekszik a palesztinokkal, amihez szerinte mindössze arra lenne szükség, hogy a palesztin társadalom lemondjon a radikalizmusról.

Engedményeket tettek már korábban is, először az 1990-es években, amikor az oslói megállapodás értelmében felállhatott a Palesztin Hatóság, majd 2005-ben, amikor Izrael kivonult a Gázai övezetből. Az eredmény egy terrorállam megelakulása lett. Az izraeli társadalomnak elege lett az engedményekből és a kétállami megoldást is pusztán illúziónak tekintik.

Izraelt nem érdekli, hogy ki fogja ellenőrizni Gázában a polgári lakosság életét, ameddig nem támogatja a terrorizmust és elhatárolódik az izgatástól. Szaár szerint könnyen lehet, hogy végül az USA, a mérsékelt arab államok és a nemzetközi közösség támogatásával valamilyen átmeneti időszak köszönt be az övezetben. Ez virágnyelven izraeli megszállást is jelenthet, ami a miniszter szerint addig tartana, amíg „a jövő alapjai ki nem alakulnak”.

Szaár hozzátette azt is, hogy időről időre be kell vonulniuk a palesztin településekre annak érdekében, hogy elkapják, vagy kiiktassák a terroristákat, viszont utána mindig távoznak is. „Izraelnek nincsenek különleges területi követelései, csak biztonságot akar” – jelentette ki.