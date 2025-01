Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","shortLead":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","id":"20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"ee5256e6-796f-4f98-ad48-19004281d2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","timestamp":"2025. január. 29. 09:46","title":"Italozás közben hátba szúrta a sógornőjét, akinek ez elsőre fel sem tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg a behozatal 2,8 százalékkal meghaladta azt – írja gyorsjelentésében a KSH.","shortLead":"2024 novemberében 3,8 százalékkal csökkent a magyar export volumene az előző év azonos időszakához képest, míg...","id":"20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f12ffd-f1a7-4ee8-b384-50143083e8f9.jpg","index":0,"item":"2bdffe20-47d1-4180-acf3-846086af06b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Csokkent-a-magyar-export-250-milliard-forinttal-romlott-a-kulkereskedelmi-merleg","timestamp":"2025. január. 30. 12:18","title":"Csökkent a magyar export, 250 milliárd forinttal romlott a külkereskedelmi mérleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","shortLead":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","id":"20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe.jpg","index":0,"item":"d9d88ab1-dd5e-4c5d-a180-e2681b77e33d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","timestamp":"2025. január. 30. 14:11","title":"Őrizetbe vettek két orvost, akik titokban nemátalakító műtéteket végeztek a kiskunhalasi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy légügyi tanácsadó került az élére.","shortLead":"Egy légügyi tanácsadó került az élére.","id":"20250115_hvg-cegvilag-allam-a-szakmaban-Uj-ceget-alapitott-a-kormany-a-repter-uzemeltetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"d2b46e59-3908-4744-95a0-afeced59a2fb","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-cegvilag-allam-a-szakmaban-Uj-ceget-alapitott-a-kormany-a-repter-uzemeltetesere","timestamp":"2025. január. 29. 15:02","title":"Új céget alapított a kormány a reptér üzemeltetésére, Nagy Márton lett a gazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték a rekonstrukciót. A slusszpoén, hogy a tárcának szánták a felújított épületet, csak éppen az azóta megszűnt.","shortLead":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték...","id":"20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b.jpg","index":0,"item":"c3fde4a3-a6cb-42f3-a4c9-747775d2842d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","timestamp":"2025. január. 29. 17:57","title":"Megdrágult a Pénzügyminisztérium épületének felújítása, miközben megszűnt a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","shortLead":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","id":"20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc.jpg","index":0,"item":"d23cd791-dbf7-41eb-beda-333da7454a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","timestamp":"2025. január. 29. 09:25","title":"„Elfogadhatatlan a kormányzati kommunikáció” – feljelentést tett a pilisi polgármester az ivóvízben talált férgek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]