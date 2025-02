Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat fenntartásánál.","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat...","id":"20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374.jpg","index":0,"item":"1a894e93-13a5-406d-8c89-b1d9ca1405d2","keywords":null,"link":"/sport/20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","timestamp":"2025. február. 01. 13:00","title":"Donald Trumpnak új legjobb barátja van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","shortLead":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","id":"20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7.jpg","index":0,"item":"6a913742-3e4a-4f7c-8a47-259d2e172c17","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","timestamp":"2025. január. 31. 07:06","title":"Továbbra is a Toyota a világ legnagyobb autógyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő tárgyat láttak (többnyire New York és New Jersey) felett.","shortLead":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő...","id":"20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d.jpg","index":0,"item":"e2748323-9935-40c5-80ea-60869cba50d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 31. 17:03","title":"Újra rejtélyes drónok jelentek meg Amerika felett, még mindig nem tudni, mik azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kínai hadvezetés világvége bunkere épülhet az 1500 hektáros területen.","shortLead":"A kínai hadvezetés világvége bunkere épülhet az 1500 hektáros területen.","id":"20250131_kina-katonai-kozpont-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"66200861-c0f5-4c10-88f6-09ade94f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kina-katonai-kozpont-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 20:50","title":"Kína tízszer akkora katonai központot épít, mint a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","shortLead":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","id":"20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa.jpg","index":0,"item":"3b78f189-5335-4df6-abae-18aefd83a92e","keywords":null,"link":"/sport/20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","timestamp":"2025. január. 31. 16:46","title":"Kleinheisler távozik a Panathinaikostól, új csapatot keresnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A stáb a fóti filmstúdió átadásán próbált kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, de a helyszínen visszavonták az akkreditációjukat, majd rájuk hívták a rendőröket.","shortLead":"A stáb a fóti filmstúdió átadásán próbált kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, de a helyszínen visszavonták...","id":"20250131_telex-rendorseg-orban-kerdesek-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c.jpg","index":0,"item":"68d1ae8d-6f49-411f-8276-45668a9d6dba","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_telex-rendorseg-orban-kerdesek-fot","timestamp":"2025. január. 31. 16:30","title":"A Telex újságírója Orbán Viktort szerette volna kérdezni, rendőrökkel vezettették el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]