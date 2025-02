Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát. Portrénk Joseph Aounról.","shortLead":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát...","id":"20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449.jpg","index":0,"item":"3c7381e4-006a-4d01-b479-fa0c61e0a3a9","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","timestamp":"2025. február. 02. 10:30","title":"Pártatlan politikai újonc Libanon élén: ki az ország 13. próbálkozásra megválasztott új elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961a1b90-d3af-4ea8-b01f-319746b4a7c5","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A kormány elfogadta a cím többi viselőjének javaslatát.","shortLead":"A kormány elfogadta a cím többi viselőjének javaslatát.","id":"20250201_Kihirdettek-Domolky-Lidia-lett-a-Nemzet-Sportoloja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961a1b90-d3af-4ea8-b01f-319746b4a7c5.jpg","index":0,"item":"75c02cc7-6ac3-4521-890f-9600b7d7ed7a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Kihirdettek-Domolky-Lidia-lett-a-Nemzet-Sportoloja","timestamp":"2025. február. 01. 08:39","title":"Kihirdették: Dömölky Lídia lett a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d89c60-1719-4bae-ad2c-8ec35a260898","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még nem biztos, hogy új Nokia született, ám ha az Apple nem akar saját okosgyűrű fejlesztésével vacakolni, akkor jobban teszi, ha felvásárolja a kategóriateremtő Oura finn gyártóját.","shortLead":"Még nem biztos, hogy új Nokia született, ám ha az Apple nem akar saját okosgyűrű fejlesztésével vacakolni, akkor jobban...","id":"20250131_hvg-finnorszag-oura-okosgyuru-egeszsegugyi-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d89c60-1719-4bae-ad2c-8ec35a260898.jpg","index":0,"item":"4a3378ad-dc21-4708-9bd5-920e52bdbecc","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-finnorszag-oura-okosgyuru-egeszsegugyi-alkalmazas","timestamp":"2025. január. 31. 18:00","title":"Hasít az okosgyűrűgyártás úttörője, a finn unikornisnak a Samsung és az Apple is csak a hátát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","shortLead":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","id":"20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d.jpg","index":0,"item":"d9060fa7-4141-4914-8aed-baa1f4ad8758","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","timestamp":"2025. január. 31. 15:31","title":"Rosszul lett az M3-ason egy kamionos, NAV-os járőr vezette biztonságba a járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza akarja-e állítani Nagy-Magyarországot.","shortLead":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza...","id":"20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81.jpg","index":0,"item":"a3fe0c52-aa89-4bff-bc01-fc853cb47012","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","timestamp":"2025. január. 31. 18:58","title":"Kihallgatták a rendőrök Dunaszerdahely polgármesterét, mert a Felvidék szót használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump lábánál. Mindez Putyin orosz elnök jóslata, aki a saját és amerikai elnök vizsonyáról viszont nem ejtett szót, pedig Trump európai “rendteremtése” őt is érintené.","shortLead":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump...","id":"20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"a55deaa5-060c-47fe-8435-d185784c9677","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Farokcsóválva engedelmeskedik majd az európai elit Trumpnak – jósolja Putyin, de a saját jövőjéről hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20250201_francia-idosotthon-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"448d7881-ade1-4479-b64e-d76f99db17de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250201_francia-idosotthon-tuz","timestamp":"2025. február. 01. 14:45","title":"Hárman meghaltak egy francia idősotthonban keletkezett tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]