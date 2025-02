Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élet utat tör!","shortLead":"Az élet utat tör!","id":"20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c.jpg","index":0,"item":"52b4bff1-bb34-42fb-8694-ae89feea4c2b","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","timestamp":"2025. február. 02. 20:36","title":"Csak két nőstény volt az akváriumban - de akkor hogy született meg Yoko, a bébi macskacápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald Trump két elnöksége közé szorult hídként.","shortLead":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald...","id":"20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3.jpg","index":0,"item":"f7e05e02-e4d8-4d30-8eb7-a1652ea8f82a","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Amerika lelkét akarta megmenteni, lábjegyzet maradt? Joe Biden öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök buzgólkodásától. Egy biztos: láp hamarabb volt itt mint az M0-s, és senkinek nem ártana, ha maradna.","shortLead":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök...","id":"20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e.jpg","index":0,"item":"b1325fd0-fec7-431a-8a43-44673a7cffe8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","timestamp":"2025. február. 02. 16:56","title":"Lápvédők akcióztak az M0-s menti hódmérnökök gátjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emily Párizsból anya lett.","shortLead":"Emily Párizsból anya lett.","id":"20250201_lily-collins-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436.jpg","index":0,"item":"c215b251-3307-4576-8a52-fc2441390dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20250201_lily-collins-gyereke","timestamp":"2025. február. 01. 13:25","title":"Megszületett Lily Collins első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","shortLead":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","id":"20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722.jpg","index":0,"item":"f3605274-3c7c-41de-925b-43c58f3a07ef","keywords":null,"link":"/elet/20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","timestamp":"2025. február. 02. 07:15","title":"Így kötött életre szóló barátságot egy kistigris és egy kismackó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]