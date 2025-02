Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül kezdődik úgy számos diéta, hogy ki kell iktatni az étrendből a különböző szénhidrátforrásokat. De mi a baj a kenyérrel, mi történik, ha egyszer csak nem eszünk többet, ha meg mégis, akkor milyet érdemes?","shortLead":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül...","id":"20250204_kenyer-helyett-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb.jpg","index":0,"item":"7d065cf1-0b1b-4ad1-b183-8babfc101f11","keywords":null,"link":"/elet/20250204_kenyer-helyett-dieta","timestamp":"2025. február. 04. 04:33","title":"Mi történik, ha lemondunk a kenyérről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és várják a tényeket amik cáfolják az állításaikat.","shortLead":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és...","id":"20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa.jpg","index":0,"item":"0b4f7209-14b7-4069-913b-8bf10908e0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:55","title":"Kocsis Máté szavai után a Magyar Nemzet hamar megtalálta, hol költik az ukránok a pénzt a magyar médiában, hogy besározzák Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273259a0-4f18-43d7-8f08-676428f34acd","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A titokban, várandós nőkről készített fotók versenyeztetésének ötlete a lehető legolcsóbb politikai marketingeszköz, kiválóan alkalmas a szemben álló táborok ingerlésére, de a felszínes ötlet mögött van egy sötét, a személyes és családi biztonságot veszélyeztető trend. Vélemény.","shortLead":"A titokban, várandós nőkről készített fotók versenyeztetésének ötlete a lehető legolcsóbb politikai marketingeszköz...","id":"20250203_paraszka-boroka-varandos-nok-megalazasatol-a-csalad-alaaknasitasaig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/273259a0-4f18-43d7-8f08-676428f34acd.jpg","index":0,"item":"f83ccb35-d6f3-464d-8253-5621043e3463","keywords":null,"link":"/360/20250203_paraszka-boroka-varandos-nok-megalazasatol-a-csalad-alaaknasitasaig","timestamp":"2025. február. 03. 08:00","title":"Parászka Boróka: A várandós nők megalázásától a család aláaknásításáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak.","shortLead":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére...","id":"20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"bcd72c2a-72ec-4137-a4e7-f8ed6cf046fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 03. 13:24","title":"Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","shortLead":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","id":"20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975.jpg","index":0,"item":"adf7dbb0-dff5-44ad-a84d-34783c48d726","keywords":null,"link":"/elet/20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","timestamp":"2025. február. 04. 12:14","title":"Kiégéssel került kórházba Gerhard Schröder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást...","id":"20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2.jpg","index":0,"item":"6667077e-ea38-49a5-9a35-276305449bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","timestamp":"2025. február. 03. 20:03","title":"Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És kiderült, hogy igazából nincs is érdemi védelme: bármiben szívesen segít. Abban is, amiben nem kéne.","shortLead":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És...","id":"20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"84d20a1f-80ea-42a4-b8a4-bac9c8d1f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. február. 03. 19:03","title":"100%-ot ért el a DeepSeek egy vizsgálaton, de ez nem érdem: bombák készítésére és kormányzati rendszerek feltörésére is pofonegyszerű rávenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben tartani a NATO székhelyét. Az ország nem teljesítette a szövetségi előírásokat, ha pedig mégis költött fegyverre, abban nem volt köszönet. Szeretettel Brüsszelből-sorozatunk írása.","shortLead":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben...","id":"20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2.jpg","index":0,"item":"65693bdb-b6e1-49cf-814f-f2a3aace0ea6","keywords":null,"link":"/360/20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Repedt alvázú páncélosokkal és létszámhiányos hadsereggel kapott fontos NATO-feladatot Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]