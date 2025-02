Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald Trump művelt a beiktatását követő két hétben. ","shortLead":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald...","id":"20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19.jpg","index":0,"item":"f715533d-f40c-4577-92a8-fbd154473555","keywords":null,"link":"/360/20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","timestamp":"2025. február. 04. 07:38","title":"Kim Lane Scheppele: Eddig tökéletesen működik Trumpnál az orbáni forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","shortLead":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","id":"20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10.jpg","index":0,"item":"d7cbcde1-73d9-4056-9bd9-955c7d9f5308","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","timestamp":"2025. február. 03. 13:37","title":"Mutatjuk a friss Grammy-díjas produkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","shortLead":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","id":"20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2.jpg","index":0,"item":"16bb5670-138e-4423-86bc-38dfec53fc22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","timestamp":"2025. február. 03. 17:50","title":"A rossz nemzetközi hangulat a pesti tőzsdét sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben a leggazdagabb 20 százalék egy háztartásának.","shortLead":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és...","id":"20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d.jpg","index":0,"item":"81dad809-834c-45ce-884f-1c9b4c6a54e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:10","title":"Az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","shortLead":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","id":"20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572.jpg","index":0,"item":"1f67effc-c712-40fe-949b-aef55165d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","timestamp":"2025. február. 02. 19:53","title":"\"Maradjanak a helyükön!\" - kérte az utaskísérő, miközben lángolt a hajtómű (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","shortLead":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","id":"20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7461cca6-c55c-4496-9cdf-0a521ad4ca53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","timestamp":"2025. február. 04. 07:59","title":"Beárazták a Skoda legújabb villanyautóját, a friss Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]