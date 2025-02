Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","shortLead":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","id":"20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80.jpg","index":0,"item":"61366154-957c-4774-9aef-a8651defbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 18:00","title":"Egy új jelentés szerint az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a rák miatti elhalálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó kíváncsi. A ChatGPT Deep Search azonban jelenleg nem olcsó mulatság.","shortLead":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó...","id":"20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"6cc8aaa0-935b-4ffc-9717-12ae2c1e7295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","timestamp":"2025. február. 03. 10:03","title":"Akár 30 percig is dolgozhat az új ChatGPT, de jó oka van rá: részletes elemzést készít bármiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","shortLead":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","id":"20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ebea02d9-1285-440a-949c-1d5f2157c0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","timestamp":"2025. február. 04. 14:28","title":"A cseh sajtó szerint rejtélyes látogatásra megy Szijjártó Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","shortLead":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","id":"20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"0b206f85-b958-4bc3-9ce9-f6985fbb3971","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 04. 09:19","title":"Orbán: A legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást...","id":"20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2.jpg","index":0,"item":"6667077e-ea38-49a5-9a35-276305449bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","timestamp":"2025. február. 03. 20:03","title":"Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","shortLead":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","id":"20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0.jpg","index":0,"item":"15221467-0960-4f81-a014-05564a15236a","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","timestamp":"2025. február. 03. 16:23","title":"„A feladat egyszerű: a végrendelet – az törvény” - Gobbi Hilda végakaratát kérik számon a Nemzet Színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]