Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars felszínét pásztázta.","shortLead":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars...","id":"20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52.jpg","index":0,"item":"0b225f9b-ffff-4442-8678-42d8092e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","timestamp":"2025. február. 04. 10:03","title":"Rejtélyes képződményre bukkant az űrszonda a Mars felszínén, már Elon Muskot is lázba hozta a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","shortLead":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","id":"20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130.jpg","index":0,"item":"70e9bafe-57ee-4220-8c95-468a89346de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","timestamp":"2025. február. 04. 15:03","title":"Jött egy új böngésző, ami szól, ha ideje szünetet tartani – és még meditálni is segít közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","index":0,"item":"93bbcc3a-1ce7-41c2-adb0-424309587d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","shortLead":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","id":"20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5.jpg","index":0,"item":"17759bd7-06d7-4f35-98f0-46dda9b0f41c","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 15:20","title":"Lövöldözés volt egy svéd iskolában, öt embert meglőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll igazán jól.","shortLead":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll...","id":"20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89.jpg","index":0,"item":"dbb9c745-5c9d-4810-85d6-19573a7c176f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","timestamp":"2025. február. 05. 13:06","title":"Van egy lista, amely szerint Bukarest áll az EU élén, és a Dunántúl nagy része is a legjobbak közé tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","shortLead":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","id":"20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38.jpg","index":0,"item":"1a44b8a6-62e7-4845-960a-9b41134b290c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","timestamp":"2025. február. 04. 13:16","title":"Már egy hete nem tudják kiszedni a víznyelőbe zuhant teherautó-sofőrt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544.jpg","index":0,"item":"13b79ce9-7068-4084-8097-aaef6cb29d39","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 04. 16:30","title":"Turner Tibor, OTP Alapkezelő: Biztos, hogy Trump alaposan felkavarja az állóvizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]