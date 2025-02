Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu aszteroida. A hatását az egész világon érezni lehetne.","shortLead":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu...","id":"20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a.jpg","index":0,"item":"88813bf3-9087-4f82-a896-7d245414f581","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","timestamp":"2025. február. 06. 14:03","title":"Becsapódhat a Földbe a Bennu aszteroida, és ez globális telet hozna magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","shortLead":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","id":"20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90.jpg","index":0,"item":"6b5921a1-9e3b-4f27-90f7-585e12cdf48e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"A világhírű karmester, Daniel Barenboim Parkinson-kórban szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Matteo Bruni szóvivő tájékoztatása szerint a 88 éves egyházfő napok óta beteg.","shortLead":"Matteo Bruni szóvivő tájékoztatása szerint a 88 éves egyházfő napok óta beteg.","id":"20250206_Ferenc-papa-horghurut-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"bec7581c-3e9d-4698-b516-f988243a2fbd","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Ferenc-papa-horghurut-beteg","timestamp":"2025. február. 06. 19:35","title":"Ferenc pápa hörghurut miatt betegeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség messze a sokéves átlag alatt van, a talajban is bőven lenne még helye a víznek, és a talajvízszint is méterekkel elmarad a megszokottól. A meteorológus szerint még semmi sincs veszve, hozhatnak elég esőt a következő hónapok, igaz, az elmúlt években többször is megtapasztalt száraz tavaszt sem zárhatjuk ki. Ha beüt az utóbbi, újabb aszályos évre készülhetünk.","shortLead":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség...","id":"20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f.jpg","index":0,"item":"75610612-5335-4545-825d-1dc49b0bece5","keywords":null,"link":"/360/20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 14:40","title":"Baljós előjel: nagyobb a csapadékhiány Magyarországon, mint a 2022-es aszálykatasztrófa előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rickard Andersson büntetlen előéletű volt és legálisan tartott lőfegyvert.","shortLead":"Rickard Andersson büntetlen előéletű volt és legálisan tartott lőfegyvert.","id":"20250205_orebroi-lovoldozes-elkoveto-rickard-andersson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"3c2ce9c8-c83b-47c7-9b10-9cb87290d931","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orebroi-lovoldozes-elkoveto-rickard-andersson","timestamp":"2025. február. 05. 18:35","title":"A svéd sajtó megnevezte az örebrói lövöldözés elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","shortLead":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","id":"20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c.jpg","index":0,"item":"127a39ce-db87-47d2-a08a-4e23b58f0937","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 06. 14:36","title":"Letartóztatták a japán nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek bocsánatot sem az áldozat barátaitól, akikkel a BRFK megbízottja a Facebookon gúnyolódott, sem az árván maradt gyermekektől, akiknek az anyja segítségért könyörgött, és nem kapott.","shortLead":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek...","id":"20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c4bef3af-6644-4075-b316-a386b46e8705","keywords":null,"link":"/360/20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 10:37","title":"Mérő Vera: A rendőrség örömmel jelenti, és nem kér bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]