Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan összeveszett Orbán Viktorral. A Közgépet átnevezték, de ma is működik, a médiabirodalom sorsa még kacifántosabb, és persze van olyan cég is, amelyet Mészáros Lőrinc vett a nevére.","shortLead":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan...","id":"20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff.jpg","index":0,"item":"f1a1d891-27dd-47d0-98a2-7ac786560550","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","timestamp":"2025. február. 06. 12:32","title":"Hová tűnt Simicska Lajos? Tíz évvel a G-nap után megnéztük, mi lett a cégbirodalom sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","shortLead":"Nem biztos, hogy jók az USA-nak, de alapjaiban jogszerűek Donald Trump vámháborús rendeletei.","id":"20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3d16d4f5-d583-465e-b69d-0cffba62af91","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-trump-usa-vamok-mexiko-kanada-kina-torvenyek-kiskapuk","timestamp":"2025. február. 06. 11:29","title":"Az amerikai törvények több kiskaput hagynak Trumpnak a vámok tetszés szerinti emelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","shortLead":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","id":"20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb.jpg","index":0,"item":"2bda1974-71de-4809-9f3b-100ea1971438","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","timestamp":"2025. február. 05. 11:50","title":"Tüntetést szervez a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy szövetségesek elleni nyomozásaiban.","shortLead":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy...","id":"20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"0d653f42-4670-43c3-b3ad-cc8040791b62","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. február. 07. 06:02","title":"Trump szankcionálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","shortLead":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","id":"20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"e38c34f5-a730-45ab-965c-3aa648bce496","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 05. 15:11","title":"Elvittek a rendőrök egy kurszki vállalkozót, akit nem fizettek ki Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","shortLead":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","id":"20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705.jpg","index":0,"item":"815ff776-f878-49eb-ab74-e529cfcc70db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","timestamp":"2025. február. 06. 18:03","title":"Tiszta sci-fi lehet, amit a Samsung következő okosgyűrűje tudhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e.jpg","index":0,"item":"534421b7-be16-4b46-827b-dc657d4372c5","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Pekár Dávid, Raiffeisen Alapkezelő: Ha valaki elhiszi, hogy Trump idején csak felfelé mehetnek a tőzsdék, nagyon meglepődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]