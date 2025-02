Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"513e0f0b-e67e-4e89-bda7-0b994a7069c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napok óta két drogbanda harcol Brüsszelben 200 kiló ellopott kábítószer miatt.","shortLead":"Napok óta két drogbanda harcol Brüsszelben 200 kiló ellopott kábítószer miatt.","id":"20250207_lovoldozes-brusszel-drog-bandahaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513e0f0b-e67e-4e89-bda7-0b994a7069c9.jpg","index":0,"item":"beca44c4-8195-4014-806c-674b380533f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_lovoldozes-brusszel-drog-bandahaboru","timestamp":"2025. február. 07. 12:32","title":"Megint lövöldözés volt Brüsszelben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is létrehozott.","shortLead":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is...","id":"20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855.jpg","index":0,"item":"495a271f-ef80-44c4-aa98-1b0705f3bc6e","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 12:15","title":"Magyarországon is terjeszkedik a nagy német robotgyártót lenyelő kínai Kuka-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány kutató fillérekből készített egy olyan nyelvi modellt, ami majdnem ott tart tudásban, mint a nagyok.","shortLead":"Néhány kutató fillérekből készített egy olyan nyelvi modellt, ami majdnem ott tart tudásban, mint a nagyok.","id":"20250208_stanford-washingtoni-egyetem-s1-nyelvi-modell-mesterseges-intelligencia-50-dollarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"ee77b28b-8a09-4c12-ba15-2abd9dc6b725","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_stanford-washingtoni-egyetem-s1-nyelvi-modell-mesterseges-intelligencia-50-dollarbol","timestamp":"2025. február. 08. 12:03","title":"Milliárdok helyett alig 19 500 forintból készítettek olyan MI-t, ami majdnem azt tudja, mint a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","shortLead":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","id":"20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729.jpg","index":0,"item":"4e1f445e-ff53-49e6-9f95-acc43be3a7b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 11:02","title":"Szatírról írt egy nő a kerületi Facebook-csoportba, kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","shortLead":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","id":"20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"b10bc06f-b5db-488c-9dea-3d5af128b495","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","timestamp":"2025. február. 07. 19:17","title":"Tiborczék videót tettek közzé zárt budai elitklubjukról, miután megjelent a Direkt36 filmje az Orbán család üzleteiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]