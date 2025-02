Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is a levegőbe emelkedett.","shortLead":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is...","id":"20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c.jpg","index":0,"item":"39752a28-1a75-4200-9ed6-2a2e03c27f85","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","timestamp":"2025. február. 07. 18:38","title":"Bemutatta a „végtelen ejtőernyőzést” egy szárnyas ruhás extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is létrehozott.","shortLead":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is...","id":"20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855.jpg","index":0,"item":"495a271f-ef80-44c4-aa98-1b0705f3bc6e","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 12:15","title":"Magyarországon is terjeszkedik a nagy német robotgyártót lenyelő kínai Kuka-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A fermentáció (erjesztés) olyan, ősi konyhatechnológiai eljárás, amellyel a mikroorganizmusok erejét kihasználva különleges, ízletes és tápláló élelmiszereket tudunk előállítani. Részlet Király Ágnes Fermentárium című könyvéből. ","shortLead":"A fermentáció (erjesztés) olyan, ősi konyhatechnológiai eljárás, amellyel a mikroorganizmusok erejét kihasználva...","id":"20250208_Miert-fogyasszunk-fermentalt-elelmiszereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"e3027353-2461-4135-b982-a945a03f2e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250208_Miert-fogyasszunk-fermentalt-elelmiszereket","timestamp":"2025. február. 08. 19:15","title":"Miért fogyasszunk fermentált élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap alá vette az állami százmilliárdokból feltöltött kockázatitőke-alapokat.","shortLead":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap...","id":"20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"89cf6c6f-3610-4809-909e-0170c6bf26eb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 08. 08:15","title":"Az állami pénzekkel felpumpált tőkealapok összevonásával is a nemzeti oligarchák jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81","c_author":"Kövesdi Veronika","category":"360","description":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt. Az ördög itt nem a részletekben rejlik, hanem azok hiányában – írja Kövesdi Veronika, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója.","shortLead":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt...","id":"20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81.jpg","index":0,"item":"cfac9124-66a3-49a4-b7c7-009318e72958","keywords":null,"link":"/360/20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","timestamp":"2025. február. 07. 10:34","title":"Dokumentumfilm az önigazolás lélektanáról: orosz katonák ukrajnai sírámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]