Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","shortLead":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","id":"20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4.jpg","index":0,"item":"34ebe065-a0db-4491-b584-6fb6a1b98226","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","timestamp":"2025. február. 11. 12:52","title":"Így változik a közlekedés a Flórián téri felújítás miatt – térképen mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4bb95f-c3b7-4144-a2d7-dfea759b85c7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Videón a döntő legszebb és legfontosabb pillanatai.","shortLead":"Videón a döntő legszebb és legfontosabb pillanatai.","id":"20250210_super-bowl-kansas-city-chiefs-philadelphia-eagles-patrick-mahomes-jalen-hurts-aj-brown-saquon-barkley-travis-kelce-taylor-swift-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4bb95f-c3b7-4144-a2d7-dfea759b85c7.jpg","index":0,"item":"36d0a7da-de8b-4edd-b945-d082c53217ad","keywords":null,"link":"/sport/20250210_super-bowl-kansas-city-chiefs-philadelphia-eagles-patrick-mahomes-jalen-hurts-aj-brown-saquon-barkley-travis-kelce-taylor-swift-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 04:20","title":"Az Eagles tönkreverte a Chiefst a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására, a kormány nem áldoz a fejlesztésekbe. Nálunk nyoma sincs a forradalmi lendületnek, amellyel az olcsó kínai startup milliárdokat radírozott le amerikai techcégek értékéből.","shortLead":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására...","id":"20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974.jpg","index":0,"item":"49d3fcf1-d4f5-4486-97f6-aa20eb5fc1bd","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","timestamp":"2025. február. 10. 09:30","title":"Kihasználatlanul várja a Komondor, hogy a kormány komolyan vegye a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint március 3-án hajnalban adják át a filmvilág legrangosabb díjait.","shortLead":"Magyar idő szerint március 3-án hajnalban adják át a filmvilág legrangosabb díjait.","id":"20250210_Kiderult-hol-kovethetjuk-a-Oscar-galat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"1940a750-c854-4691-9e04-c96bf3d0eeb0","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Kiderult-hol-kovethetjuk-a-Oscar-galat","timestamp":"2025. február. 10. 16:49","title":"Kiderült, hol követhetjük a Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","shortLead":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","id":"20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"842751b6-4551-44d7-9ea6-ee89c1de22f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:19","title":"A MET a szakadár régióba történő gázszállításról: szigorúan betartjuk az összes szankciós jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]