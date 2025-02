Kedden nem engedték be az Associated Press (AP) hírügynökséget Donald Trump rendelet aláírására – írja a Guardian. Ez volt egyébként az az esemény, amin Elon Musk is jelen volt és az újságírók kérdéseire válaszolt.

A hírügynökség jelezte, úgy tudják, hogy a döntés annak a következménye, hogy a nemrég kiadott stílusirányzatukban. Ezt pár nappal azután tették közzé, hogy Donald Trump bejelentette: a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtatja, illetve a Észak-Amerika legmagasabb csúcsának visszaadja a Mount McKinley nevet. A stílusirányzatban az AP jelezte, hogy továbbra is az eredeti nevén fognak a Mexikói-öbölre hivatkozni, jelölni fogják viszont azt, hogy Trump más nevet adott neki. Ezt azzal indokolták, hogy a Mexikói-öböl elnevezés több mint 400 éves, mindemellett más országoknak és nemzetközi szervezeteknek nem kell elismerni Trump névváltoztatását.

Amerikai-öbölre nevezi át a Google Térkép a Mexikói-öbölt Donald Trump miatt A Google egy rövid bejegyzésben közölte az X-en, hogy már csak a földrajzi neveket kezelő amerikai adatbázis frissítésére vár, és a Mexikói-öbölből Amerikai-öbölt csinál.

Nem példa nélküli, hogy egy helyszín több néven szerepel, a Google is például attól függően ír Amerikai- vagy Mexikói-öblöt, hogy honnan nézi a felhasználó. Ezek a stílusirányzatok azért fontosak, mert nem csak az adott hírügynökség, de globálisan több ezer újságíró követi, írja a Guardian. A lap hozzátette azt is, hogy az AP nincs egyedül, például a Reuters (szintén nemzetközi hírügynökség) is a Mexikói-öböl nevet használja és, ahol releváns, ott feltüntentik Trump elnöki rendeletét és az Amerikai-öböl nevet. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az AP keddi kitiltását.

