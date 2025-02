Több mint száz horgászt mentettek ki egy úszó jégtábláról, amely elsodródott Oroszország távol-keleti vizeire – írta meg a CNN az orosz katasztrófavédelem közleménye alapján.

A 139 horgász akkor rekedt a jégen, amikor egy 10 méteres repedés miatt egy jégtábla leszakadt Szahalin szigetéről, és kisodródott az Ohotszki-tengerre, amely Oroszország és Japán között található.

A mentésről készült videókon látható, ahogy a horgászokat erős szélben kísérik el a mentőegységek egy helikopter és egy olyan jármű segítségével, amely jégen és vízen egyaránt tud közlekedni.

🎣 Russia’s Emergency Situations Ministry evacuated 139 fishermen from an ice sheet that broke off from Sakhalin Island in the western Pacific on Wednesday.



Read more: https://t.co/Al9h3NJxqe pic.twitter.com/EmKgoy02jD