[{"available":true,"c_guid":"4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","shortLead":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","id":"20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354.jpg","index":0,"item":"6150143f-c557-48bb-92f4-e81abb8eb73d","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","timestamp":"2025. február. 11. 09:58","title":"A Bige-féle Nitrogénművek haladékot kér a hitelezőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","shortLead":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","id":"20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b.jpg","index":0,"item":"aeaf042a-f5de-4031-a7e2-6ee25a860b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","timestamp":"2025. február. 11. 19:38","title":"Földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301f94ee-3930-4bdf-8298-abb262f6f406","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"13 év után újra együtt ünnepelt a magyar filmszakma, az eseményen egyszerre díjazták Tarr Bélát és Herendi Gábort is.","shortLead":"13 év után újra együtt ünnepelt a magyar filmszakma, az eseményen egyszerre díjazták Tarr Bélát és Herendi Gábort is.","id":"20250210_magyar-filmszemle-dijazottak-tarr-bela-eletmudij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301f94ee-3930-4bdf-8298-abb262f6f406.jpg","index":0,"item":"eaa4ba8e-370f-4a59-a196-3b0faea91588","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_magyar-filmszemle-dijazottak-tarr-bela-eletmudij","timestamp":"2025. február. 10. 18:34","title":"Tarr Béla: A magyar film él és van jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","shortLead":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","id":"20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"dc4aceae-afc3-4ec5-9ae6-34d9e1866e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","timestamp":"2025. február. 10. 19:29","title":"Hiába vétózott a győri polgármester, a Fidesz megszavazta a fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","shortLead":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","id":"20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc.jpg","index":0,"item":"e6acb17c-a9f2-41de-9701-3cf517c9fc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 21:59","title":"Berepült egy orosz katonai repülőgép a lengyel légtérbe navigációs hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","shortLead":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","id":"20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"89b6459b-23f5-43fb-996e-425af1c6245d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Háborús bűnökkel vádoltak meg brazíliai vakációján egy izraeli tartalékos katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]