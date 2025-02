Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több mint száznyolcvan tagját vették őrizetbe.","shortLead":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több...","id":"20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"95fbf0a2-8d6f-4110-aabd-80b0d299a80f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","timestamp":"2025. február. 11. 08:53","title":"Lehallgatott telefonbeszélgetés: az olasz miniszterelnököt támadja a szicíliai maffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","shortLead":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","id":"20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf.jpg","index":0,"item":"abad864b-49df-4b4c-b70c-03add47021db","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","timestamp":"2025. február. 12. 07:22","title":"Havazás, ónos eső várható szerdán, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. ","shortLead":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad...","id":"20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"41cf2048-577d-4ba0-9d72-35b51ff9bdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","timestamp":"2025. február. 11. 14:17","title":"Lázár János szerint Ausztria „megszállási terve” miatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","id":"20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"ac015c37-cdc0-4cd8-95f0-83a43dbad1be","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. február. 11. 07:09","title":"Trump ultimátuma a Hamásznak: szombat délig adják át a túszokat, vagy jön a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John Lipsky, aki az IMF első vezérigazgató-helyetteseként a 2008-as pénzügyi válság megfékezésének egyik főszereplője volt.","shortLead":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John...","id":"20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6.jpg","index":0,"item":"a0e5ca06-fb43-4489-91d8-65d94a4c1e03","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:00","title":"„Megtartották a szavukat? Nem. Romolhat a helyzet? Igen” – volt IMF-vezető a HVG-nek a nagyhatalmak protekcionizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg – pénzt költő – turista érkezik az ázsiai országba, így érdemes a kedvükre tenni, például egy mobilos térképalkalmazás esetében.","shortLead":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg –...","id":"20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9.jpg","index":0,"item":"bf6cbd8e-7613-499d-b66e-73f234b156af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","timestamp":"2025. február. 11. 09:03","title":"Google Térkép helyett: szintet lépett a kínai navigációs alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]