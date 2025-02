Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","shortLead":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","id":"20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6.jpg","index":0,"item":"5a1a7070-d36e-4f2d-85c4-3b090308aea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","timestamp":"2025. február. 12. 08:41","title":"Az 1079 lóerős új Corvette porig alázza a riválisait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon a marihuána birtoklásáért börtönbe zárt amerikai tanárt, de szerdára kiderült, hogy fogolycseréről van szó. ","shortLead":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon...","id":"20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6.jpg","index":0,"item":"2442ddf9-e2e8-47db-a8cb-fb160b2c39b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","timestamp":"2025. február. 12. 19:40","title":"Kiderült, kiért cserébe engedték haza az Oroszországban fogvatartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad7467-6dc4-4914-87ff-e9071e5bb1b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden, a kampányban használt kreatív anyagot visszavontak. ","shortLead":"Minden, a kampányban használt kreatív anyagot visszavontak. ","id":"20250213_bocsanatkeres-nissan-szexista-reklamok-stohl-andras-ganxsta-zolee-sebestyen-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17ad7467-6dc4-4914-87ff-e9071e5bb1b4.jpg","index":0,"item":"096389e5-4ff1-4db2-a123-cf31dbe266d6","keywords":null,"link":"/elet/20250213_bocsanatkeres-nissan-szexista-reklamok-stohl-andras-ganxsta-zolee-sebestyen-balazs","timestamp":"2025. február. 13. 11:45","title":"Elnézést kért a szexista reklámokért a Nissan magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","id":"20250213_robert-fico-papa-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f1c3e4b4-8f38-4f5c-b767-0bd4d7de13f9","keywords":null,"link":"/elet/20250213_robert-fico-papa-anya","timestamp":"2025. február. 13. 13:32","title":"Az édesanyját is viszi magával Robert Fico a pápához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","shortLead":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","id":"20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc.jpg","index":0,"item":"e6acb17c-a9f2-41de-9701-3cf517c9fc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 21:59","title":"Berepült egy orosz katonai repülőgép a lengyel légtérbe navigációs hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e179cb4a-96f2-49a0-81a3-ecaa3ed50e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját androidos alkalmazást kapott az Apple TV+, így már azok is előfizethetnek a szolgáltatásra, akik nem a cég eszközeit használják. ","shortLead":"Saját androidos alkalmazást kapott az Apple TV+, így már azok is előfizethetnek a szolgáltatásra, akik nem a cég...","id":"20250213_apple-tv-alkalmazas-megjelenes-android-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e179cb4a-96f2-49a0-81a3-ecaa3ed50e93.jpg","index":0,"item":"f9ce9fb8-8101-48bc-9205-8a3080bb1dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_apple-tv-alkalmazas-megjelenes-android-streaming","timestamp":"2025. február. 13. 10:03","title":"Csak 5 évet kellett várni rá, de már Androidon is elérhetők az Apple filmjei és sorozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát Magyarországnak. A CDU-vezér Merz a saját sorsát pecsételhette meg, amikor udvarolt a szélsőjobbnak. A szerbiai diákmozgalom sikeres, de ez mintha nem érdekelné az EU-t. Musk igazi célja nem a közigazgatás költségeinek csökkentése, hanem az, hogy a Trump-kormányzat növelje hatalmát és semlegesítse az ellenzéket. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból. ","shortLead":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát...","id":"20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1b7a12fd-9650-470c-a5c9-a82b84c7f5e5","keywords":null,"link":"/360/20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","timestamp":"2025. február. 12. 12:07","title":"Die Welt: Meloni Európa aduja Trumpnál, Orbánról Washingtonban már jóformán senki sem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]