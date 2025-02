Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","shortLead":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","id":"20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"942f3bd4-116c-486e-a292-4456ab91ae6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","timestamp":"2025. február. 13. 08:33","title":"KSH: 51 százalékkal zuhant vissza a magyar akkugyártás, 21 százalékkal a járműipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb adásából, melyben a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett, kiderül.","shortLead":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb...","id":"20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b.jpg","index":0,"item":"92474352-63eb-4d40-9fe7-5ddb7f4e5c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 19:58","title":"„Nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert” – Ligeti Miklós a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják bemutatni szakpolitikusként.","shortLead":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják...","id":"20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"b3f844c6-8568-41ee-af97-02d1d21a189c","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","timestamp":"2025. február. 14. 10:54","title":"Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is leigazolhatja Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","shortLead":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","id":"20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb.jpg","index":0,"item":"6d9c5e89-48fc-4164-89ea-74ad199bca46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","timestamp":"2025. február. 13. 12:50","title":"40-es táblánál 130-cal robogott a szlovák Porsche Sárospatakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","shortLead":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","id":"20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27.jpg","index":0,"item":"db993ed0-e4de-46bd-9fad-c3ea49ac7a22","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","timestamp":"2025. február. 12. 21:40","title":"Korrupciógyanú miatt letartóztatták az RMDSZ-es Barti Tihamért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","shortLead":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","id":"20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d.jpg","index":0,"item":"74d781bb-2422-49b4-aa23-905620e2aacf","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","timestamp":"2025. február. 14. 18:30","title":"Mi járhat egy teremőr fejében, miközben a Cicikrisztust bámulja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]