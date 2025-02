Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","shortLead":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","id":"20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d.jpg","index":0,"item":"c0565141-8f1e-4e1e-b4d9-003a100e3102","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","timestamp":"2025. február. 15. 11:09","title":"Meghalt Bánffy Katalin grófnő, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági konferenciát. A játékban fontos bábu Orbán és a többi szélsőjobbos politikus. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök a szólásszabadságot védve a fasiszta erők terjedését támogatja.","shortLead":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági...","id":"20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76.jpg","index":0,"item":"796bd523-f2f1-4f24-a0e3-ceb77eb882d2","keywords":null,"link":"/360/20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 17. 06:30","title":"Káosz van Európában, és nem véletlen: épp ez Trump célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.","shortLead":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni...","id":"20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"9c65042f-ab68-49f3-93f7-96219930b025","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","timestamp":"2025. február. 15. 21:20","title":"Amerika megüzente: Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben nem utasították el, az arab országok azonban tartanak a palesztin radikalizmustól.","shortLead":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben...","id":"20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0.jpg","index":0,"item":"d925d501-fda2-473e-a047-9fc74015870b","keywords":null,"link":"/360/20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","timestamp":"2025. február. 15. 13:00","title":"„Donald, ez egy gyönyörű barátság kezdete” – így fogadta az izraeli szélsőjobb Trump tervét a gázai palesztinok kitelepítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","shortLead":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","id":"20250215_kajakos-balna-patagonia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea.jpg","index":0,"item":"ce2468d2-f3e0-4bd5-a5c1-19c1c223cce6","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kajakos-balna-patagonia","timestamp":"2025. február. 15. 10:52","title":"„Éreztem, hogy egy nyálkás anyag súrolja az arcom” – megszólalt a fiú, akit egészben kapott be egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","shortLead":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","id":"20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d.jpg","index":0,"item":"86c1d397-822b-444d-aa6c-44be81eb6560","keywords":null,"link":"/cegauto/20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","timestamp":"2025. február. 15. 08:13","title":"Nehéz magyarázatot találni rá, ahogy ez a BMW-s és taxis közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","shortLead":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","id":"20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"4b589590-d5de-4078-b88a-13884776497f","keywords":null,"link":"/360/20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 09:00","title":"AP-elemzés: A trumpi Amerika és az orbáni Magyarország – mint zsák a foltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]