[{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 17. 11:35","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","shortLead":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","id":"20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7.jpg","index":0,"item":"2d91717e-5b4c-46ab-a6cc-f1dbda5b47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","timestamp":"2025. február. 17. 18:52","title":"Megtelt a győri kórház gyermekintenzív részlege, átmenetileg nem fogadnak több beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont Lengyelországban.","shortLead":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont...","id":"20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e.jpg","index":0,"item":"71b17de7-44b9-4883-bdf1-73c6fbc0f458","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. február. 17. 12:05","title":"Újabb 700 millió dollárt fektet be a Microsoft Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","shortLead":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","id":"20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94.jpg","index":0,"item":"a9a4e236-60b9-4a34-9fc6-0f693de2cbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","timestamp":"2025. február. 17. 08:47","title":"Hobo: „Még nem tértem magamhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően születhetett.","shortLead":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően...","id":"20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"9a4ea070-c46b-40f0-a373-f58a8a168060","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","timestamp":"2025. február. 18. 12:02","title":"Netanjahu: Sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem fogja kormányozni Gázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar diplomácia vezetője szerint az oroszok kémeinek kiáltották ki a magyar kormányt, pedig csak a háború tárgyalásos megoldását szorgalmazták. ","shortLead":"A magyar diplomácia vezetője szerint az oroszok kémeinek kiáltották ki a magyar kormányt, pedig csak a háború...","id":"20250217_Az-orosz-allami-media-is-fontosnak-tartotta-idezni-Szijjarto-Petert-aki-arrol-beszelt-a-parizsi-csucs-resztvevoi-meg-akarjak-akadalyozni-a-beket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"08ed3ceb-2357-44d4-9952-ed5e23ab3ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Az-orosz-allami-media-is-fontosnak-tartotta-idezni-Szijjarto-Petert-aki-arrol-beszelt-a-parizsi-csucs-resztvevoi-meg-akarjak-akadalyozni-a-beket","timestamp":"2025. február. 17. 11:20","title":"Az orosz állami média csak úgy issza Szijjártó Péter szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hízelgéscunami, részvénynyilvánítás, békeipar, mutyibajnokság, kólásdoboz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b.jpg","index":0,"item":"fc4675bb-0181-4f45-b637-4a8a7273ceec","keywords":null,"link":"/360/20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. február. 16. 17:30","title":"Az én hetem: A sóvárgás kínzó tud lenni, de Lackfi Jánosnak van receptje ez ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]