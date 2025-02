Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","shortLead":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","id":"20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"61d3a86b-70cb-41d2-ae55-872741b96ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","timestamp":"2025. február. 16. 16:09","title":"Zelenszkij utasította a minisztereit, hogy ne írják alá az amerikaiak ritkaföldfémekkel kapcsolatos ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","shortLead":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","id":"20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001.jpg","index":0,"item":"04c75e81-5363-44cd-a53b-38e1808c00c6","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","timestamp":"2025. február. 16. 14:34","title":"Volt nagy csihi-puhi: 9 másodperc alatt hárman verekedtek össze a jégkorong örökrangadóján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b763bb26-815a-4163-b024-b39cf2133bf4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarország egész területén lehet számítani ellenőrzésre.","shortLead":"Magyarország egész területén lehet számítani ellenőrzésre.","id":"20250217_Hetfotol-egyhetes-kozlekedesbiztonsagi-ellenorzes-kezdodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b763bb26-815a-4163-b024-b39cf2133bf4.jpg","index":0,"item":"54a0b2b1-2d26-4b89-98c9-0e3ba8cd6e8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Hetfotol-egyhetes-kozlekedesbiztonsagi-ellenorzes-kezdodik","timestamp":"2025. február. 17. 05:10","title":"Hétfőtől egyhetes közlekedésbiztonsági ellenőrzés kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági konferenciát. A játékban fontos bábu Orbán és a többi szélsőjobbos politikus. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök a szólásszabadságot védve a fasiszta erők terjedését támogatja.","shortLead":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági...","id":"20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76.jpg","index":0,"item":"796bd523-f2f1-4f24-a0e3-ceb77eb882d2","keywords":null,"link":"/360/20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 17. 06:30","title":"Káosz van Európában, és nem véletlen: épp ez Trump célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","shortLead":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","id":"20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e.jpg","index":0,"item":"bd403a3c-b1c9-4c1e-8557-35a0493e4812","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"Röghöz kötik a legdrágább Ford Mustang vásárlóit, minimum két évig nem adhatják el autóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei orvostechnikai minősítésű okosórája, az akár egészségpénztári számlára is megvásárolható Watch D2.","shortLead":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei...","id":"20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d.jpg","index":0,"item":"8fe5dc80-6c2d-4e99-8894-524b27080133","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:00","title":"Pumpál, elszorít, életet menthet: teszten a rendes vérnyomásmérős Huawei Watch D2 okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","shortLead":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","id":"20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0.jpg","index":0,"item":"2447a921-d52b-45b2-bc25-ba722c7f13b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Megemelik az Audik árait, a tehetősebb vásárlók felé mozdulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","shortLead":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","id":"20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"1206adce-f9e1-49b9-ac2b-9c7a492f515f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 17. 11:34","title":"Újabb 100 milliárd forintot ad lakásépítésre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]