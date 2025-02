Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269","c_author":"HOLD Alapkezelő Zrt. ","category":"brandcontent","description":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult, hogy mára egy másfél milliárdos bevételű családi céggé váljon. A vállalat fő tevékenységi területe a fémipari megmunkálás, lemezmunkák, marás és esztergálás, de mára a saját fejlesztésű könyvkötő gépek gyártása a fő profiljuk. A sikertörténet a generációváltásban is megmutatkozik. Hogy hogyan, arról a cégalapítót, Rigó Zoltánt és fiát, Pétert kérdeztük. ","shortLead":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult...","id":"20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269.jpg","index":0,"item":"a8be1316-ca0d-4dcd-9bdc-38a2f91808fd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","timestamp":"2025. február. 21. 07:30","title":"A fém illata, a siker íze – Ilyen egy mintaszerű generációváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","shortLead":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","id":"20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329.jpg","index":0,"item":"8daff545-1160-4b7a-9368-6591c5c41482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"Azzal magyarázta a rendőröknek az ittas vezetést az ózdi nő, hogy terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával szemben pedig még kritikusabbak.","shortLead":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával...","id":"20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"e3abb989-4406-44de-9263-60e7b47bcd0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 20. 19:19","title":"Felmérés: az amerikaiak többségének nem tetszik Trump első hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási Hivatal. A Belügyminisztérium viszont pont erre készül.","shortLead":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási...","id":"20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"6b40abfa-0350-4b61-b8dc-069d9b246bb7","keywords":null,"link":"/elet/20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","timestamp":"2025. február. 21. 12:29","title":"Osztályozni a kompetenciamérést? Az Oktatási Hivatal oldala tökéletesen ellentmond Pintér Sándor rendeletének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89011ad2-88b3-4a9a-b77a-054aff84c2c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már azelőtt tőzsdén volt az ismeretlen cég – és többet ért, mint a Ford –, hogy bármit is gyártottak volna, de úgy fest, vége a varázslatnak. ","shortLead":"Már azelőtt tőzsdén volt az ismeretlen cég – és többet ért, mint a Ford –, hogy bármit is gyártottak volna, de...","id":"20250220_nikola-villanykamion-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89011ad2-88b3-4a9a-b77a-054aff84c2c0.jpg","index":0,"item":"e78428de-4ad0-436c-8882-8c0ac17dd28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_nikola-villanykamion-csod","timestamp":"2025. február. 20. 09:48","title":"Csődközelben a nagy ígéret villanykamionos cég, a Nikola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c4afcb-b3b6-4259-be09-3c4208ab3741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosan tegyenek fel főzős videókat az internetre, mert két olasz srác keményen megszakérti, főleg, ha tésztafőzésről van szó. ","shortLead":"Óvatosan tegyenek fel főzős videókat az internetre, mert két olasz srác keményen megszakérti, főleg, ha tésztafőzésről...","id":"20250221_Lionfield-YouTube-nyelvek-olasz-magyar-pasta-teszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0c4afcb-b3b6-4259-be09-3c4208ab3741.jpg","index":0,"item":"4d17e6b8-9467-427d-845a-0c0128edd11a","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Lionfield-YouTube-nyelvek-olasz-magyar-pasta-teszta","timestamp":"2025. február. 21. 06:01","title":"Elszabadult a pokol egy magyar szó hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról felépíteni országos hálózatát a Tisza Párt. Magyar Péterék mintha nem is pártot szerveznének, hanem a magyar népet kezdték el megszervezni. Beleshettünk a kulcslyukon, hogyan készülnek egy az egy ellen megverni a Fideszt a 2026-os választáson.","shortLead":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról...","id":"20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac.jpg","index":0,"item":"b9461b36-6701-486e-98cb-9ecffba571a2","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","timestamp":"2025. február. 20. 06:30","title":"Állásinterjúk, csapatépítők, coachok: megnéztük, hogyan épít hálózatot a Tisza Párt, multivilágba csöppentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]