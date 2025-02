Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad a harci hergelés, az ellenségképzés. Ellenségből pedig nincs hiány, ráadásul a legújabb, Magyar Péter még valós veszélyt is jelent a NER-re.","shortLead":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad...","id":"20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0b6ce6ac-c20d-4524-9060-068459e83b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 08:00","title":"Újra kilovagol serege elé Orbán, a Brüsszel elleni Négy Csata Vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","shortLead":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","id":"20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7.jpg","index":0,"item":"f82d3afa-8eea-42aa-9d61-563672fd7368","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","timestamp":"2025. február. 22. 08:40","title":"Már nem csak járatokat indít Budapestre a legnagyobb kínai magán-légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87e4b29-13dc-4f82-b882-d2dd5fa033f0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többnyire jól kerestek a Schadl György–Völner Pál-féle korrupciós perben vádlott végrehajtók a büntetőeljárás alatt is. A biznisz folytatódik, a nemkívánatos irodákat továbbra is le lehet rabolni.","shortLead":"Többnyire jól kerestek a Schadl György–Völner Pál-féle korrupciós perben vádlott végrehajtók a büntetőeljárás alatt is...","id":"20250222_hvg-schadl-vegrehajtok-osztalek-helyettesek-munka-nelkuli-ellatmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87e4b29-13dc-4f82-b882-d2dd5fa033f0.jpg","index":0,"item":"82cf3a4f-1249-4b74-9819-c19fac0bbe51","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-schadl-vegrehajtok-osztalek-helyettesek-munka-nelkuli-ellatmany","timestamp":"2025. február. 22. 07:00","title":"A kikezdhetetlenek: a büntetőeljárás alatt is tíz- és százmilliókat kerestek a Schadl-ügyben érintett végrehajtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél, de kevesebb a normál előfizetésnél. ","shortLead":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél...","id":"20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"37394b62-e98c-4e43-8c70-3beecf62bb99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","timestamp":"2025. február. 22. 08:03","title":"Fizetne keveset, hogy kevesebb reklám legyen a YouTube-on? Hamarosan megteheti, tényleg jön a YouTube Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de egyetlen emlős sem fogja tudni elviseni.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de...","id":"20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"906ed1fa-56f7-4571-b74e-a6338b617ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","timestamp":"2025. február. 23. 16:03","title":"Egy szimuláció megmutatta a Föld jövőjét: nem sok hely lesz az embernek a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan radarrendszert fejlesztettek ki, amelyek egyes egységeit fillérekből meg lehet építeni. Ehhez képest a repülőtéri nagy radarállomások ára a 10 millió dollárt is elérheti.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan radarrendszert fejlesztettek ki, amelyek egyes egységeit fillérekből meg lehet építeni. Ehhez...","id":"20250221_dron-radar-eszleles-nyomon-kovetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975.jpg","index":0,"item":"ff614aa2-8a98-4e8c-8884-cb0c9dd9b6da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_dron-radar-eszleles-nyomon-kovetes","timestamp":"2025. február. 21. 20:03","title":"100 000-szer olcsóbb az új radar, ami elől ráadásul már nem nagyon lehet elbújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","id":"20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"d493ff9a-d1a9-4243-9cc5-0312882c5d4f","keywords":null,"link":"/elet/20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","timestamp":"2025. február. 22. 12:22","title":"Ferenc pápa vasárnap sem jelenik meg a hívők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","shortLead":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","id":"20250222_birok-tuntetese-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85.jpg","index":0,"item":"e8a779c8-6ea7-4761-a385-dd2f6702a07e","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_birok-tuntetese-Budapest","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” - Több ezren tüntettek a bírók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]