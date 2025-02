Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli időjárás nem igazán kedvez a szabadtéri teregetésnek, de nem árt résen lenni, ha zárt, magas páratartalmú helyiségben van a ruhaszárító.","shortLead":"A téli időjárás nem igazán kedvez a szabadtéri teregetésnek, de nem árt résen lenni, ha zárt, magas páratartalmú...","id":"20250222_ruhaszaritas-tel-penesz-egeszseg-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b.jpg","index":0,"item":"5300b3a4-f5c6-415f-a94a-91e752c91366","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_ruhaszaritas-tel-penesz-egeszseg-gomba","timestamp":"2025. február. 22. 06:01","title":"Veszélyes lehet az egészségére, ha zárt helyen szárítja a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87e4b29-13dc-4f82-b882-d2dd5fa033f0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többnyire jól kerestek a Schadl György–Völner Pál-féle korrupciós perben vádlott végrehajtók a büntetőeljárás alatt is. A biznisz folytatódik, a nemkívánatos irodákat továbbra is le lehet rabolni.","shortLead":"Többnyire jól kerestek a Schadl György–Völner Pál-féle korrupciós perben vádlott végrehajtók a büntetőeljárás alatt is...","id":"20250222_hvg-schadl-vegrehajtok-osztalek-helyettesek-munka-nelkuli-ellatmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87e4b29-13dc-4f82-b882-d2dd5fa033f0.jpg","index":0,"item":"82cf3a4f-1249-4b74-9819-c19fac0bbe51","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-schadl-vegrehajtok-osztalek-helyettesek-munka-nelkuli-ellatmany","timestamp":"2025. február. 22. 07:00","title":"A kikezdhetetlenek: a büntetőeljárás alatt is tíz- és százmilliókat kerestek a Schadl-ügyben érintett végrehajtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","shortLead":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","id":"20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949.jpg","index":0,"item":"90ed1f0b-e036-4a55-a6c9-87fe9213a6f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","timestamp":"2025. február. 21. 20:20","title":"Ultraolcsó autóként térne vissza a legendás Yugo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","id":"20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"04f53951-0c39-40e3-a3cc-0b043222433f","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 21. 20:29","title":"Izraeli hadsereg: puszta kézzel ölték meg a Gázába hurcolt kisgyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt a merényletben.","shortLead":"Egy ember meghalt a merényletben.","id":"20250222_mulhouse-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8.jpg","index":0,"item":"96f322e3-c6b1-4e25-a37e-6c0df2cde0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_mulhouse-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 22. 19:16","title":"Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]