[{"available":true,"c_guid":"203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak összesen négy napot egy évben, hogy használják a pályát. ","shortLead":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak...","id":"20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03.jpg","index":0,"item":"640a53a0-cdfb-490d-a597-c31b85a91bbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","timestamp":"2025. február. 21. 07:09","title":"Lényegében kitiltották a motorosokat a Nordschleiféről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború kirobbanásáért – úgy reagált: úgy könnyű elkerülni egy háborút, ha az egyik fél megadja magát.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború...","id":"20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30.jpg","index":0,"item":"cfa3e7c5-1467-4b65-88e6-4c778c4e1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","timestamp":"2025. február. 20. 08:45","title":"Lengyel külügyminiszter: Katonailag és pénzügyileg maximálisan folytatni kell Ukrajna támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót Donald Trump második elnökségétől, ám az utóbbi napok fejleményei a leginkább borúlátó várakozásokat is alulmúlták.","shortLead":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót...","id":"20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b6088c29-af6f-4112-8a5c-5547c8c806bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 13:59","title":"Amit Trump művel, az a vártnál is fájdalmasabb Kijev számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","shortLead":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","id":"20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58.jpg","index":0,"item":"0f3b8fa1-1cf3-4e4b-8f4d-fdb73f609458","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","timestamp":"2025. február. 20. 07:59","title":"Újabb elképesztő sportkocsival rukkoltak elő a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vannak ellenük vakcinák, ezeket azonban az influenzavírusok gyors mutálódása miatt folyamatosan változtatni, módosítani kell, ami az emberek számára évenként ismétlődő oltást jelent.","shortLead":"Vannak ellenük vakcinák, ezeket azonban az influenzavírusok gyors mutálódása miatt folyamatosan változtatni, módosítani...","id":"20250220_hvg-egesz-eletre-szolo-influenzaoltas-vedooltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"20d6f26d-9760-4c44-a3a1-79a41bba4343","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-egesz-eletre-szolo-influenzaoltas-vedooltas","timestamp":"2025. február. 20. 16:00","title":"Jöhet végre az egész életre szóló influenzaoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","shortLead":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","id":"20250220_4-6-os-villamos-nyugati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"9664bcf1-5fd3-4afa-a4ff-fbc8d3de9355","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_4-6-os-villamos-nyugati","timestamp":"2025. február. 20. 15:52","title":"Megpróbálta egy őrjöngő férfi eltolni a 4-6-os villamost a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll a csütörtök este 10 körül landoló OE-LOT lajstromjelű magángépből Budapesten.","shortLead":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll...","id":"20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"491952f0-9cb6-4848-9fad-7ae07f90378e","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:45","title":"Mészáros Lőrincék 22 milliárdos magángéppel jöttek haza a Maldív-szigetekről Orbán évértékelője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]