[{"available":true,"c_guid":"33535ddb-4a8a-4302-bfb8-706019b2e7e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A debreceni akkugyárak biztos, hogy kapnak évi 2 millió köbméternyi ivóvíz minőségű vizet állami támogatással. A Nagyerdő és az erdőspusztai tavak megmentésére is hasonló mennyiségű vizet ígért egy program, ennek megvalósítására viszont nincs saját pénz.","shortLead":"A debreceni akkugyárak biztos, hogy kapnak évi 2 millió köbméternyi ivóvíz minőségű vizet állami támogatással...","id":"20250217_debreceni-akkugyarak-vizellatasa-catl-eve-power-vizhiany-vizpotlas-civaqua-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33535ddb-4a8a-4302-bfb8-706019b2e7e7.jpg","index":0,"item":"124461a0-4d3b-4db8-831f-ab829101d93d","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_debreceni-akkugyarak-vizellatasa-catl-eve-power-vizhiany-vizpotlas-civaqua-program","timestamp":"2025. február. 17. 19:00","title":"A kormánynak fontosabb, hogy az akkugyáraknak legyen elég vizük, mint hogy megmentse a kiszáradó debreceni Nagyerdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","shortLead":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","id":"20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5.jpg","index":0,"item":"93b604f5-f1d7-4905-b714-e7d577b83a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","timestamp":"2025. február. 17. 09:59","title":"Elege lett a Teslának a töltőkábellopásokból, tintapatronnal védekeznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","shortLead":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","id":"20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897.jpg","index":0,"item":"f4767dad-2199-4aa4-80b9-bfa3ebae3591","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Egyre kevesebbet ér a Shein, miután Trump alapjaiban rengette meg a globális kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","shortLead":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","id":"20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a.jpg","index":0,"item":"291bd098-23a1-4333-91ec-2a392c92b8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","timestamp":"2025. február. 17. 13:31","title":"Orbán Viktor fogadta a boszniai szerb elnököt, aki szerint a srebrenicai népirtás „mítosz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok között 22 kanadai állampolgár volt, a balesetben senki nem halt meg, de többen kórházba kerültek.","shortLead":"Az utasok között 22 kanadai állampolgár volt, a balesetben senki nem halt meg, de többen kórházba kerültek.","id":"20250218_Senki-sincs-valsagos-allapotban-a-torontoi-repuloteren-balesetet-szenvedett-gep-utasai-kozul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"560d45bc-1709-4537-b7df-2ce637d47664","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Senki-sincs-valsagos-allapotban-a-torontoi-repuloteren-balesetet-szenvedett-gep-utasai-kozul","timestamp":"2025. február. 18. 05:43","title":"Senki sincs válságos állapotban a torontói repülőtéren balesetet szenvedett gép utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]