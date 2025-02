Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","shortLead":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","id":"20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7b111c94-dd84-4ae0-a690-fcd7af54afbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","timestamp":"2025. február. 22. 19:06","title":"Szijjártó: Magyarország volt a „Trump előtti Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa képek című fotóalbumban adott közre. A 78 alkotó és tudós által inspirált képekből az alábbiakban adunk ízelítőt. ","shortLead":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa...","id":"20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7.jpg","index":0,"item":"68ef8dd5-ebab-4d72-9d10-8e017267c2a8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":" „Köztudott, hogy a hódító barátja csak az utolsó áldozat” – Kiss-Kuntler Árpád látomásos portréi Asimovtól Weöres Sándorig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","shortLead":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","id":"20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"c1afb03b-8977-4c8f-90e8-71cc38d3a49b","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","timestamp":"2025. február. 23. 08:45","title":"A brit kormányfő szerint Kijevnek részt kell venni a tárgyalásokon, és újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel Putyin washingtoni beépített embereiről ír, a Süddeutsche Zeitung a techguruk pálfordulásáról, az Independent arról, hogyan lehet legyűrni az AfD-t. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"A Spiegel Putyin washingtoni beépített embereiről ír, a Süddeutsche Zeitung a techguruk pálfordulásáról, az Independent...","id":"20250223_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"826c6948-0156-4d1c-85ac-bf76e03bffe6","keywords":null,"link":"/360/20250223_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 23. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nem az AfD a legnagyobb veszély a jogállamra, hanem Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték be, ezért a beléptetési pontnál kérdeztük az érkezőket. ","shortLead":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték...","id":"20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564.jpg","index":0,"item":"31f99a89-feae-490e-b9fc-3643a5b9c717","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 08:14","title":"Szégyellem kiejteni Magyar Péter nevét, mert kompromittálja a magyar szót – videón az Orbán évértékelőjére érkező fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41da6e78-d3d2-4013-a9d9-6da3fb3933c6","c_author":"Galicza Dorina","category":"kkv","description":"Tényleg hirtelen jött ötlet, hogy betiltják a sütögetést a fővárosi aluljárókban? Min múlik, hogy melyik üzlet maradhat és melyiknek kell mennie? Elég, ha lekerülnek az étlapról az olajban sült ételek? És egyáltalán, miért lett hirtelen akkora gond a büfék működése? Most mindent elmagyarázunk. ","shortLead":"Tényleg hirtelen jött ötlet, hogy betiltják a sütögetést a fővárosi aluljárókban? Min múlik, hogy melyik üzlet maradhat...","id":"20250222_aluljaro-sutes-langos-bufe-Budapest-Nyugati-fovarosi-onkormanyzat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41da6e78-d3d2-4013-a9d9-6da3fb3933c6.jpg","index":0,"item":"af253d99-d092-4901-82d2-a0b3882b4ffe","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_aluljaro-sutes-langos-bufe-Budapest-Nyugati-fovarosi-onkormanyzat-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 11:00","title":"Hogy kaphatok még mindig lángost, ha tilos a sütés az aluljáróban? – minden, amit az új fővárosi intézkedésről eddig tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]