Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de egyetlen emlős sem fogja tudni elviseni.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de...","id":"20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"906ed1fa-56f7-4571-b74e-a6338b617ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","timestamp":"2025. február. 23. 16:03","title":"Egy szimuláció megmutatta a Föld jövőjét: nem sok hely lesz az embernek a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos, hogy nagyobb lesz a prognózisában szereplőnél – derül ki a Költségvetési Tanács friss jelentéséből.","shortLead":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos...","id":"20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e3b2b585-7cae-4cb8-9bc9-ea9729876c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","timestamp":"2025. február. 24. 21:05","title":"Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","shortLead":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","id":"20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7.jpg","index":0,"item":"a9616f89-1483-4dd5-96af-f2ee997a5e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 24. 11:01","title":"Bayer Zsolt elkezdte listázni azokat a bírókat, akik részt vettek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak energikussága volt szembetűnőbb. Az embert próbáló sorozatterhelés továbbra sem érződik rajta mérkőzések közben, de a lefújást követően földre parancsolta a kimerültség. Onnan azonban gyorsan fel kell állni, Szoboszlainak és a Liverpoolnak ugyanis nagy céljai vannak: a magyar játékos első, a csapat 20. angol bajnoki címének megszerzése. ","shortLead":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak...","id":"20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec.jpg","index":0,"item":"9edf0b03-d2a5-402a-a1c9-7fc40a31188f","keywords":null,"link":"/sport/20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Mit árul el a földre roskadó Szoboszlai látványa a Liverpoolról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]