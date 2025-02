Szerdán egy év börtönre ítélte egy boszniai bíróság a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, Milorad Dodikot, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek. Az Orbán Viktorral is jó kapcsolatot ápoló Dodikot az ítélethirdetés után fel is hívta a magyar miniszterelnök, valamint Alekszandar Vucsics szerb államfő is, akik megerősítették a politikust abban, hogy a boszniai Szerb Köztársaság pártján állnak – írja a Szabad Magyar Szó.

„Mától nincs többé Bosznia-Hercegovina. Felajánljuk az alkotmányos Bosznia-Hercegovinát. Még egy rövid ideig. A parlament döntést fog hozni ennek az elutasításáról” – mondta Dodik. Hozzátette, törvényeket fog hozni a bosznia-hercegovinai ügyészség és bíróság munkájának betiltásáról, a bírói-ügyészi felsőtanács betiltásától, valamint megtiltják majd azt is, hogy az állami nyomozó és védelmi ügynökség és a bosznia-hercegovinai hírszerzés végezze a munkáját.

Vucsics szerdán este Banja Lukába utazik, hogy Dodikkal az ország jövőjéről tárgyaljon, miután javaslatára ülésezett a nemzetbiztonsági tanács.

Orbán Viktor szerdán délután az X-en reagált az eseményekre, szerinte Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik, és ez szomorú példája annak, ahogyan a jogrendszert fegyverként használják az országban egy demokratikusan megválasztott vezető ellen. „Ha meg akarjuk őrizni a nyugat-balkáni stabilitást, ez nem a helyes út!” – írta a magyar miniszterelnök.

