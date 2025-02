Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","shortLead":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","id":"20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"71d3334a-9943-46a8-96b4-15862cb3e88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","timestamp":"2025. február. 26. 16:01","title":"A Trabantot idézheti a Tesla új robottaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet üzembe.","shortLead":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet...","id":"20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c.jpg","index":0,"item":"616b14ef-1540-4262-b6bc-810b2efdb736","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"Már teszteli a MOHU a visszaváltó automatát, amelybe egyszerre akár száz palackot is be lehet önteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első bemutató alapján jónak tűnik az irány.","shortLead":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első...","id":"20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105.jpg","index":0,"item":"a8878638-45eb-4d90-b35d-a027c5cc36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. február. 27. 18:03","title":"Ez nagyot szólhat: bemutatta az Amazon a mesterséges intelligenciával felturbózott Alexát –videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az olcsóbb előfizetési csomaggal is használható a ChatGPT mélyelemző funkciója, igaz, van egy megkötés.","shortLead":"Már az olcsóbb előfizetési csomaggal is használható a ChatGPT mélyelemző funkciója, igaz, van egy megkötés.","id":"20250226_openai-chatgpt-deep-research-elemzes-plus-elofizetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"db949c4a-742c-4958-a7f9-4d3706696308","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_openai-chatgpt-deep-research-elemzes-plus-elofizetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Már nem kell havi 80 000 forintot fizetni a ChatGPT legnagyobb újdonságáért – de még így sincs ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol ellenőrizheti, érintett-e.","shortLead":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol...","id":"20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"ef5d5e37-0e0f-4fae-ad1f-185ced3d1541","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","timestamp":"2025. február. 26. 11:03","title":"Az öné is köztük lehet: 284 millió felhasználói fiók adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","shortLead":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","id":"20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af.jpg","index":0,"item":"a6a30023-f747-44f9-90c1-ba02aa796845","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","timestamp":"2025. február. 26. 07:45","title":"Villanyoszlopot döntött ki egy sofőr: elintézte 22 település internetét, és lekapcsolt 75 térfigyelő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]