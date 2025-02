Várhatóan pénteken írja alá azt a rendeletet Donald Trump amerikai elnök, amely kimondja, hogy az Egyesült Államok területén az angol a hivatalos nyelv – írta meg az AP.

A rendelet lehetőséget nyújt a szövetségi támogatásban részesülő szervezeteknek és ügynökségeknek, hogy eldöntsék, a jövőben is elérhetővé teszik-e szolgáltatásaikat és dokumentumaikat az angoltól eltérő nyelven. A rendelet abban is szabad kezet ad a szervezeteknek, hogy ha úgy döntenek, továbbra is fenntartják a nyelvi segítségnyújtást, azt hogyan és milyen formában tervezik.

Ezzel azt a Bill Clinton elnöksége alatt elfogadott rendelkezést vonja vissza Donald Trump, amely értelmében kötelező volt minden olyan szövetségi szervezetnél és ügynökségnél nyelvi segítséget nyújtani az angolul nem beszélőknek (azaz az angoltól eltérő nyelven is elérhetővé tenni a szolgáltatásaikat és dokumentumaikat), amely részesült szövetségi támogatásban.

A Fehér Ház közlése szerint azzal, hogy az angolt tették meg hivatalos nyelvvé, „elősegítik az egység megteremtését és a kormányzati hatékonyságot”. A CBS-nek fehér házi tisztségviselők ugyanakkor hozzátették: arra ösztönzik az Egyesült Államokban angolul még nem beszélőket, hogy tanulják meg a nyelvet, amely „nagyobb lehetőségek előtt is kinyitja számukra az ajtót”.

Az Egyesült Államokban az angol nyelv eddig csak de facto értelemben volt hivatalos nyelv, mivel ezt beszéli az állampolgárok 78 százaléka, majd ezt követi a spanyol, amelyet az amerikaiak 13 százaléka beszél anyanyelvként.