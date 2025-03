Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.","shortLead":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós...","id":"20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900.jpg","index":0,"item":"2080299d-3cbe-42f9-9bdb-19d5b2efd160","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald Trump katolikus alelnökét. Miközben sok politikus és állami vezető vagy lefagyott, vagy igazodott a trumpi úthengert látva, Ferenc pápa volt az, aki határozottan szembement vele. ","shortLead":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald...","id":"20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00.jpg","index":0,"item":"463cc58f-d290-498f-b75a-eaf141435070","keywords":null,"link":"/360/20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","timestamp":"2025. március. 03. 14:07","title":"Ferenc pápa még mindig tudja, hogyan kell felbosszantani Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban, egy választást megelőzően. Spekulálunk: milyen lesz a Varga Mihály által vezetett jegybank, megítélésében és szakmai preferenciáiban.","shortLead":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban...","id":"20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c.jpg","index":0,"item":"9c671102-f323-48c2-bb05-ecaaa9beb444","keywords":null,"link":"/360/20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. március. 03. 06:30","title":"Varga Mihály a jegybank élén: a kormány fiókvállalatává válik az MNB?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","shortLead":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","id":"20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"2db953e1-a094-4a26-866e-7cd3b5c87c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon verheti majd el a port.","shortLead":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon...","id":"20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0e4d3cc8-deec-4c93-beec-32a574f250c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","timestamp":"2025. március. 02. 17:20","title":"Szijjártó szerint az EU megsértette a Magyarország felé vállalt energiabiztonsági garanciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: turbó osztogatás és háborús évforduló. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"cce2597a-7e90-49a9-aae4-3b56fceadd56","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","timestamp":"2025. március. 02. 06:00","title":"Elvitelre #108: Pénzeső és ukrán menekültek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor; az amerikai-ukrán tárgyalásokat figyelte a világ, hogy aztán azok egy egész szürreális veszekedésbe torkolljanak; Donald Trump beindította a vámháborúját az EU ellen is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor...","id":"20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"bdc45d22-b6c3-43ff-95d0-609951a7dd17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","timestamp":"2025. március. 02. 07:00","title":"És akkor számlaképes nagymama zöldségvásárláshoz olcsón kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]