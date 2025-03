Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges intelligencia áll, de vannak más érdekességek is. ","shortLead":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges...","id":"20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"ce1203a4-bb22-4730-99e1-4c535985a571","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","timestamp":"2025. március. 03. 17:03","title":"Itt vannak a Samsung pénztárcabarát mobiljai: bemutatkozott az új Galaxy A26, A36 és A56","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","shortLead":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","id":"20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69.jpg","index":0,"item":"864fae06-a4c4-4b7d-b9a5-be0bf9769e80","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","timestamp":"2025. március. 01. 22:09","title":"Fico bejelentette: Sem pénzügyileg, sem katonailag nem támogatják tovább Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2.jpg","index":0,"item":"ea9cfb29-bb11-4c17-9d03-d5ffec0778fb","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Gátlástalan talpnyalással igyekeznek bevágódni republikánusok Trumpnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18b15d4-c775-496f-b687-c611416861a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyesült Államok-szerte folytatódtak az Elon Musk elleni tüntetések a Tesla-bemutatótermek előtt.","shortLead":"Egyesült Államok-szerte folytatódtak az Elon Musk elleni tüntetések a Tesla-bemutatótermek előtt.","id":"20250302_orizet-tesla-szalon-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18b15d4-c775-496f-b687-c611416861a6.jpg","index":0,"item":"d5b2acc6-3d39-46cf-899a-8174d0923c68","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_orizet-tesla-szalon-elon-musk","timestamp":"2025. március. 02. 17:50","title":"Kilenc embert őrizetbe vettek, amikor egy Tesla-szalon előtt tüntettek Elon Musk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állítólagos ukrán drónokat leszedte az orosz légvédelem.","shortLead":"Az állítólagos ukrán drónokat leszedte az orosz légvédelem.","id":"20250301_szijjarto-peter-szergej-lavrov-ukran-tamadas-dron-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"06add94e-6e17-4100-a9df-990cfcfac01a","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-szergej-lavrov-ukran-tamadas-dron-torok-aramlat","timestamp":"2025. március. 01. 19:24","title":"Szijjártó azt írja, Lavrov szerint ukrán támadás indult a Török Áramlat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló az elit és a társadalom szegényebb rétegei között, úgy nő a népszerűsége az „Eat the rich!” témájú filmeknek és sorozatoknak. Nem mindenki elégedett azonban e mozgóképes feldolgozások fáradtan ironikus megközelítéseivel, szerintük radikálisabb hangra lenne szükség.","shortLead":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló...","id":"20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"e693b4d1-daf6-485b-9b48-566f7e8796f1","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","timestamp":"2025. március. 01. 19:30","title":"Szédítően szép helyeken vannak meglehetősen rosszul – itt vannak a gazdaggyűlölő filmek, és az emberek imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]