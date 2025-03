Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal az okostévéket vette célba. ","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal...","id":"20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"52e3a078-e923-429d-a6d7-951949b1ce58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","timestamp":"2025. március. 03. 09:03","title":"1,6 millió eszközt fertőzött meg egy androidos kártevő, ami egyre csak veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","shortLead":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","id":"20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a.jpg","index":0,"item":"b2e4505a-d472-48b0-9244-7ae48ea58844","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","timestamp":"2025. március. 03. 10:15","title":"Ötven éve halt meg Németh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. ","shortLead":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap...","id":"20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39.jpg","index":0,"item":"6dfdca8d-01d2-490a-8cbc-3b88ee0905c9","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","timestamp":"2025. március. 03. 06:16","title":"Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat az ember az eszköz akkumulátorából.","shortLead":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat...","id":"20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd.jpg","index":0,"item":"e11ef765-59bf-4f92-8570-4b345d09dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","timestamp":"2025. március. 03. 10:03","title":"Egy egyszerű beállítással megnövelheti iPhone-ja üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette a legnagyobb megrázkódtatást. ","shortLead":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette...","id":"20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95.jpg","index":0,"item":"605fab7f-411b-4063-b9d4-4586649cc596","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","timestamp":"2025. március. 03. 07:04","title":"Donald Trump nevét senki sem ejtette ki az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]