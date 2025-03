Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán államiság tagadása mára már gyakorlattá vált a kormánypárt berkeiben.","shortLead":"Az ukrán államiság tagadása mára már gyakorlattá vált a kormánypárt berkeiben.","id":"20250303_orban-balazs-ukrajna-problema-allamisag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"947eefa9-35a5-49e4-a561-83ef885a4233","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orban-balazs-ukrajna-problema-allamisag-propaganda","timestamp":"2025. március. 03. 19:38","title":"Orbán Balázs „Ukrajna elnevezésű problémáról” értekezett a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump-Zelenszkij találkozóról. ","shortLead":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump-Zelenszkij találkozóról. ","id":"20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914.jpg","index":0,"item":"1f202bc1-2931-4baf-90a5-1fc7f601d9ce","keywords":null,"link":"/elet/20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","timestamp":"2025. március. 05. 13:21","title":"Így néz ki, ahogy a Charlie Hebdo szerint Trump öltözteti Zelenszkijt: „Jó lesz ez a hullazsák is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az amerikai színész régóta vágyott arra, hogy ősei hazájának is állampolgára legyen.","shortLead":"Az amerikai színész régóta vágyott arra, hogy ősei hazájának is állampolgára legyen.","id":"20250304_A-lengyel-elnok-szemelyesen-adja-at-a-lengyel-utlevelet-Jesse-Eisenbergnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e.jpg","index":0,"item":"59d21fdb-444f-46e5-a4dd-1bcde8673a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_A-lengyel-elnok-szemelyesen-adja-at-a-lengyel-utlevelet-Jesse-Eisenbergnek","timestamp":"2025. március. 04. 18:47","title":"A lengyel elnök személyesen adja át a lengyel útlevelet Jesse Eisenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","shortLead":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","id":"20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b.jpg","index":0,"item":"9cc0616d-4609-4b89-b1cd-a7295fea9ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","timestamp":"2025. március. 03. 20:22","title":"Lemondott Bozsó Zoltán, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]