[{"available":true,"c_guid":"657a300f-58cc-44a5-84e9-88c58d891474","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte ez logikus lépés lenne, kérdés, kinek kell egy olyan vállalat, amely évente közel tízmilliárd dollár veszteséget termel.","shortLead":"Szerinte ez logikus lépés lenne, kérdés, kinek kell egy olyan vállalat, amely évente közel tízmilliárd dollár...","id":"20250306_Elon-Musk-mindent-privatizalna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657a300f-58cc-44a5-84e9-88c58d891474.jpg","index":0,"item":"7aa2d572-690a-43eb-857f-f96f25b101a2","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Elon-Musk-mindent-privatizalna","timestamp":"2025. március. 06. 11:22","title":"Elon Musk „mindent” privatizálni akar, a postával és a vasúttal kezdené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","shortLead":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","id":"20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7.jpg","index":0,"item":"9fc9f574-d2f7-4cba-bb78-b4456667a569","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","timestamp":"2025. március. 06. 15:25","title":"Botrányos alkotás: három kismalacot akart halálra éheztetni egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Ford, a GM és a Stellantis együttes erővel győzte meg Donald Trumpot, hogy adjon haladékot.","shortLead":"A Ford, a GM és a Stellantis együttes erővel győzte meg Donald Trumpot, hogy adjon haladékot.","id":"20250305_donald-trump-detroit-auto-vam-mexiko-kanada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e43e58d9-4e07-4089-9574-07a9796f5d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_donald-trump-detroit-auto-vam-mexiko-kanada","timestamp":"2025. március. 05. 21:41","title":"Az amerikai autógyártók kilobbizták Trumpnál, hogy egy hónapig mentesüljenek a vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták, hogy a kínai kormány befolyása alatt áll.","shortLead":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták...","id":"20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00.jpg","index":0,"item":"44748e5d-5247-4b7e-b4c5-66f17f456ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","timestamp":"2025. március. 04. 19:50","title":"Hongkongi kézből a BlackRockhoz kerülhet a Panama-csatorna két kulcskikötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek férfi kéziseink és indul a Forma–1-es szezon is.","shortLead":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek...","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4.jpg","index":0,"item":"5ce0ea72-df04-4460-9fe0-401a94c3aee7","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:37","title":"Szoboszlairól szólhat a március, amely a magyar válogatottnak is sorsdöntő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","shortLead":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","id":"20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f.jpg","index":0,"item":"a800c6b6-1ab5-437c-8f76-b0de9784b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","timestamp":"2025. március. 05. 12:21","title":"Tóth Gabi új magyarázattal állt elő arról, hogy miért bomlott fel a házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]