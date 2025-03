Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sofőr pénzbírságot kapott.","shortLead":"A sofőr pénzbírságot kapott.","id":"20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"5e38d3ee-79d4-4fb8-b32f-3347aeb539d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","timestamp":"2025. március. 05. 12:13","title":"70-es táblánál 111-gyel száguldott egy autós a Szentendrei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","shortLead":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","id":"20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"a6c0b02f-31c8-45f6-9806-f6737b504439","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","timestamp":"2025. március. 06. 13:35","title":"Herendi Gábor szerint pocskondiázó cunami indult a Futni mentem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","shortLead":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","id":"20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147.jpg","index":0,"item":"7df8ac93-0a86-4ae6-8c39-a6060b7af51d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","timestamp":"2025. március. 06. 13:34","title":"Orbán Viktor százmilliós páncélozott BMW-t villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","shortLead":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","id":"20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"9370c4c5-b90c-493a-9ead-9728be196bcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","timestamp":"2025. március. 06. 12:02","title":"„FUCK NER” feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatással készült Hunyadi díszbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos miniszterelnököt.","shortLead":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos...","id":"20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0.jpg","index":0,"item":"49ac5acd-66bd-44a2-8729-8a13fa243bc5","keywords":null,"link":"/360/20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","timestamp":"2025. március. 06. 16:30","title":"Orbánnak énekelt, most új cégével hódítana a szórakoztatóiparban Fásy Ádám lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","shortLead":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","id":"20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"c8c10081-698c-4182-862a-3a2d2ed9d843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","timestamp":"2025. március. 05. 14:22","title":"Hamarosan kiderülhet, mennyit fizetett ki Elon Musk cégeinek az EU az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel a politika sem tud mit kezdeni.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel...","id":"20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8.jpg","index":0,"item":"774566dc-df52-43a2-b497-c63c2d9a58ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","timestamp":"2025. március. 04. 20:59","title":"Több pénzt buknak az ausztrálok szerencsejátékon, mint amennyit az idősekre költ az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán tisztviselők becslése szerint már dróncsapások okozzák a halálesetek és a sebesülések 70 százalékát a fronton. Ezek egy része barkácseszköz, vagyis sima hobbidrónokat szerelnek fel robbanószerekkel, ami így sokkal olcsóbb is, mint a hagyományos harci eszközök, melyek szállítását Donald Trump leállította. De a drónhadviselést az oroszok is folyamatosan fejlesztik, és a számbeli fölény itt is az övék.","shortLead":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán...","id":"20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe.jpg","index":0,"item":"c1446cce-5708-4a2e-b88d-ea8c3acd8a38","keywords":null,"link":"/360/20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","timestamp":"2025. március. 04. 19:59","title":"„Ez egy másfajta rémálom” – gyökeresen megváltoztatták a drónok az ukrajnai harcokat, és ez esélyt adhat Zelenszkijnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]